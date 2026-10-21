Movilidad asegurada: ARBA mueve $350 millones para cubrir viáticos de sus agentes
La Agencia de Recaudación bonaerense, conducida por Cristian Girard, dispuso una transferencia de créditos presupuestarios por $350 millones para afrontar la liquidación de viáticos y gastos de movilidad de su personal. Los fondos tienen como destino servicios no personales.
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La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso una adecuación de su presupuesto 2026 por $350 millones destinada a imputar los gastos de viáticos y movilidad de sus agentes. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 107-DEARBA-2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Cristian Alexis Girard.
Según consta en los considerandos de la norma, la operación consiste en una transferencia de créditos dentro del Presupuesto General de la administración bonaerense para el ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 15.557. Los fondos corresponden al inciso 3, destinado a servicios no personales, y serán utilizados para registrar las liquidaciones vinculadas con los desplazamientos del personal.
La resolución, fechada el 16 de octubre, establece en su artículo primero la transferencia presupuestaria por el monto mencionado, aunque remite a un anexo para conocer el detalle de las partidas involucradas. Por lo tanto, el texto principal no precisa de qué partidas se detraerán los créditos ni cuáles recibirán los recursos.
El expediente contó con la intervención de las áreas administrativas y contables de ARBA, así como con el aval de la Dirección Provincial de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y de la Dirección de Contabilidad de Presupuesto de la Contaduría General de la Provincia.
La medida se adoptó en el marco de las facultades previstas en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto 2026. Se trata de una modificación interna de créditos presupuestarios y no de una ampliación del presupuesto total del organismo, según surge del texto de la resolución.
El detalle del anexo será clave para determinar qué partidas se redujeron para financiar estos gastos y cómo queda distribuido el crédito presupuestario de ARBA para el resto del ejercicio.