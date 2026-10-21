Apps
Miércoles, 21 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
BOLETIN OFICIAL

Movilidad asegurada: ARBA mueve $350 millones para cubrir viáticos de sus agentes

La Agencia de Recaudación bonaerense, conducida por Cristian Girard, dispuso una transferencia de créditos presupuestarios por $350 millones para afrontar la liquidación de viáticos y gastos de movilidad de su personal. Los fondos tienen como destino servicios no personales.

Movilidad asegurada: ARBA mueve $350 millones para cubrir viáticos de sus agentes
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso una adecuación de su presupuesto 2026 por $350 millones destinada a imputar los gastos de viáticos y movilidad de sus agentes. La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 107-DEARBA-2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Cristian Alexis Girard.

Según consta en los considerandos de la norma, la operación consiste en una transferencia de créditos dentro del Presupuesto General de la administración bonaerense para el ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 15.557. Los fondos corresponden al inciso 3, destinado a servicios no personales, y serán utilizados para registrar las liquidaciones vinculadas con los desplazamientos del personal.

La resolución, fechada el 16 de octubre, establece en su artículo primero la transferencia presupuestaria por el monto mencionado, aunque remite a un anexo para conocer el detalle de las partidas involucradas. Por lo tanto, el texto principal no precisa de qué partidas se detraerán los créditos ni cuáles recibirán los recursos.

El expediente contó con la intervención de las áreas administrativas y contables de ARBA, así como con el aval de la Dirección Provincial de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y de la Dirección de Contabilidad de Presupuesto de la Contaduría General de la Provincia.

La medida se adoptó en el marco de las facultades previstas en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto 2026. Se trata de una modificación interna de créditos presupuestarios y no de una ampliación del presupuesto total del organismo, según surge del texto de la resolución.

El detalle del anexo será clave para determinar qué partidas se redujeron para financiar estos gastos y cómo queda distribuido el crédito presupuestario de ARBA para el resto del ejercicio.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LA TECLA MAR DEL PLATA

El lobby empresarial copó el Concejo y dinamitó los puentes en Turismo

Con una actitud feudal, petulante y peyorativa, una nutrida comitiva empresaria comandada por Miguel Longhi, Guillermo Fasano y Carlos Pilaftsidis copó el debate en el deliberativo para exigir el manejo de los fondos, mientras la UCR rompió filas con el oficialismo y dejó aislados al PRO y a La Libertad Avanza.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kreplak cambia las reglas del juego: centros de salud mental deberán "aggiornarse"

La FEB rechazó el acuerdo de la paritaria y anunció un paro docente de 48 horas

Sesión en Diputados: se aprobaron la Ley Ema y la regulación de celulares en escuelas

Atravesados por la política, los abogados eligen a sus representantes en Magistratura

La motosierra llega al Remediar y crece la preocupación por el acceso a medicamentos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET