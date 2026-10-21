Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Movilidad asegurada: ARBA mueve $350 millones para cubrir viáticos de sus agentes

La Agencia de Recaudación bonaerense, conducida por Cristian Girard, dispuso una transferencia de créditos presupuestarios por $350 millones para afrontar la liquidación de viáticos y gastos de movilidad de su personal. Los fondos tienen como destino servicios no personales.

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