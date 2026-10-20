Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 MEDIDAS

La FEB se suma al rechazo de la oferta de Kicillof y anunció un paro docente de 48 horas

El gremio consideró insuficiente el aumento del 6% ofrecido por la Provincia. La medida de fuerza comenzará este jueves y la segunda jornada todavía no tiene fecha.

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