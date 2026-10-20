La FEB se suma al rechazo de la oferta de Kicillof y anunció un paro docente de 48 horas

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El gobierno de Axel Kicillof consiguió el respaldo de la mayoría de los gremios docentes bonaerenses a su propuesta de aumento salarial del 6% en dos tramos, pero la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la oferta y anunció un paro de 48 horas en toda la provincia. La medida comenzará este jueves, mientras que la fecha de la segunda jornada de protesta todavía está pendiente de definición.
La propuesta salarial fue presentada en el marco de las negociaciones paritarias con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). El esquema contempla un incremento del 3% en el primer mes y otro 3% en el siguiente, ambos calculados sobre los salarios de septiembre.
Entre los sindicatos que aceptaron la oferta se encuentran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).
La FEB, en cambio, resolvió rechazar el aumento durante su Congreso Extraordinario, luego de someter la propuesta a consideración de sus afiliados en los distintos distritos bonaerenses. Los congresales ratificaron por amplia mayoría la postura de las bases y consideraron insuficiente la oferta del Ejecutivo provincial.
Desde el gremio sostuvieron que el incremento planteado no alcanza para frenar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes. El rechazo marca una diferencia con el resto de las organizaciones que integran el FUDB y suma presión sobre la administración provincial en medio de la negociación paritaria.
Con esta decisión, la FEB confirmó una medida de fuerza de 48 horas en todo el territorio bonaerense. La primera jornada de paro se realizará este jueves, mientras que las 24 horas restantes serán definidas posteriormente.
Asimismo, la recientemente creada Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), de perfil combativo y no incluida en la mesa de paritarias, rechazó la oferta del gobierno y anunció una huelga para mañana martes.
La Multicolor también adhiere al paro de este miércoles y hará una movilización “con constancia gremial” el jueves. Además, concretará dos jornadas más de protesta la semana que viene, incluyendo un nuevo paro.
Esta facción “rebelde” del SUTEBA es minoritaria, pero controla cuatro seccionales, incluyendo la de mayor cantidad de afiliados: La Matanza. Allí y en Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, la mayoría de las escuelas podrían permanecer cerradas por la medida de fuerza.