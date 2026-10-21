Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El lobby empresarial copó el Concejo y dinamitó los puentes en Turismo

Con una actitud feudal, petulante y peyorativa, una nutrida comitiva empresaria comandada por Miguel Longhi, Guillermo Fasano y Carlos Pilaftsidis copó el debate en el deliberativo para exigir el manejo de los fondos, mientras la UCR rompió filas con el oficialismo y dejó aislados al PRO y a La Libertad Avanza.

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