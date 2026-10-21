Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 VIEJOS CONOCIDOS

Clink caja: la Provincia va por $6.860 millones en ropa para estatales

La Provincia abrió una licitación millonaria para vestir a empleados públicos de distintos organismos. En compras anteriores aparecen empresas que repiten contratos y adjudicaciones por encima de los valores de referencia. ¿Cuántas prendas se comprarán y cuánto se pagará por cada una?

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