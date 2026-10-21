Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 GOLPE AL BOLSILLO

La apelación del Gobierno de PBA suspendió la cautelar y vuelven a regir los aumentos de luz

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar a un recurso presentado por la Provincia y le otorgó efecto suspensivo a la apelación contra la medida que había frenado los incrementos tarifarios. La discusión de fondo todavía debe resolverse.

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