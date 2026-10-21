La apelación del Gobierno de PBA suspendió la cautelar y vuelven a regir los aumentos de luz
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar a un recurso presentado por la Provincia y le otorgó efecto suspensivo a la apelación contra la medida que había frenado los incrementos tarifarios. La discusión de fondo todavía debe resolverse.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires logró suspender los efectos de la cautelar que había frenado los aumentos en las tarifas de electricidad. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar a una queja presentada por la Fiscalía de Estado y dispuso que la apelación de la Provincia tramite con efecto suspensivo, por lo que deja de regir, de manera provisoria, la medida que había restablecido el cuadro tarifario anterior.
La resolución, firmada el 15 de octubre y notificada al día siguiente, se originó en el recurso presentado por la administración de Axel Kicillof contra la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca. El 18 de septiembre, ese juzgado había hecho lugar a una cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense y suspendido los efectos de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
La medida judicial había ordenado volver al cuadro tarifario anterior y prohibido aplicar los componentes provinciales del esquema cuestionado. El reclamo del Defensor del Pueblo apuntaba a que los ajustes se habían aprobado sin una instancia previa de audiencia pública o de participación de los usuarios.
Frente a esa decisión, la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. El juzgado rechazó la reposición, pero concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la cautelar seguía vigente mientras se analizaba el planteo. La Provincia entonces acudió a la Cámara para pedir que el recurso tuviera efecto suspensivo y que se frenara la ejecución de la medida hasta que se resolviera la apelación.
Para fundamentar su pedido, el Gobierno sostuvo que la cautelar podía comprometer la continuidad y sustentabilidad del servicio eléctrico, al afectar los recursos destinados al mantenimiento, las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de las distribuidoras. También planteó dificultades técnicas para aplicar componentes de distintos cuadros tarifarios y señaló que, según el OCEBA, esos elementos funcionan como un sistema integrado.
La Cámara consideró que, para resolver el efecto con el que debía tramitar la apelación, la Fiscalía de Estado había presentado argumentos e informes técnicos suficientes para justificar, de manera preliminar, una posible afectación del interés público. En ese marco, hizo lugar al recurso de queja y dispuso que la apelación se concediera con efecto suspensivo.
La resolución, sin embargo, no define todavía si la cautelar original fue correcta ni resuelve el fondo de la controversia. La propia Cámara aclaró que esos aspectos deberán analizarse al tratar la apelación contra la medida dictada en primera instancia.
De esta manera, a partir de la decisión de la Cámara, queda suspendida provisoriamente la cautelar que había frenado los componentes provinciales de los aumentos y restablecido el cuadro anterior. La discusión judicial sobre la legalidad del esquema tarifario continuará mientras vuelve a quedar operativo el cuadro cuestionado.