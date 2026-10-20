Volver | La Tecla Nacionales 20 de octubre de 2026 EXTREMA PREOCUPACIÓN

El riesgo país de Argentina tocó 710 puntos básicos y alcanzó su máximo en casi un año

La suba refleja dudas sobre el financiamiento de los vencimientos de 2027 y 2028, la baja acumulación de reservas y la incertidumbre política de cara a las elecciones. El mercado exige señales concretas de liquidez y castiga especialmente los tramos largos de la deuda.

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