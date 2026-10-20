Consejo de la Magistratura: la lista de Angelici se impone en la elección de abogados

El escrutinio provisorio mostraba a las 21.17, con un 95,2% de las mesas escrutadas, que Unidad en Defensa de la Abogacía, con un 34,1%, corría con ventaja, mientras que Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con 31%, se despegaba de Abogacía Federal, que sumaba 27,2%.
Si bien minutos antes de las nueve de la noche la lista de Angelici y la de Olmos tenían una diferencia inferior a un punto, muy poco después la brecha se agrandó. A las 21, la nómina referenciada en sectores del peronismo y del radicalismo que responde al senador Maximiliano Abad le disputaba el segundo lugar a Abogacía Unida, pero luego la lista de Olmos volvió a sacarle ventaja.
Los que quedaron muy, muy lejos del resto son los libertarios de la lista Abogacía por la Libertad. Con apenas un 7,6% de los votos, los letrados aglutinados mayormente en la agrupación La Púrpura quedaron fuera de competencia sin posibilidad de remontar.
Con menos de un 5% de mesas aún por escrutar y a la espera del conteo definitivo, es difícil que el resultado se revierta. Unidad en Defensa de la Abogacía parece alzarse con la victoria.
Es la lista que encabeza el radical Alberto Biglieri, interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Biglieri supera hasta ahora a la cordobesa Itatí Demarchi, la postulante de Abogacía Unida. El platense Fernando Levene hace un buen papel y sigue en carrera al tope de la boleta de Abogacía Federal. En cuanto a la lista libertaria, Luis Palomino, coordinador de La Libertad Avanza en Vicente López, quedó en último lugar.