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La economía tuvo su peor caída en el año y la Argentina entraría en recesión

Los últimos datos del INDEC reflejan una reducción interanual de la actividad del 1,7% en agosto. Si la caída del PBI continúa, se configurará técnicamente una economía recesiva.

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La actividad económica volvió a caer en agosto en comparación con el año anterior, y se trata de la peor caída del año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo informó que el desplome de la economía de agosto de 2025 a agosto de 2026 fue del 1,7%, aunque en la comparación con julio, desestacionalizada, hubo una suba del 0,1%.

La debacle no afectó a todos los sectores por igual. El más golpeado es, sin duda, el de la pesca, que tuvo una merma interanual de la actividad del 15,7%. También cayeron significativamente, aunque en una proporción mucho menor, la intermediación financiera, el comercio y la industria manufacturera.

En contraste, la explotación de minas y canteras creció un 11,1% interanual y fue el sector más beneficiado.
 

Aunque aún no se puede hablar de que la economía argentina esté técnicamente en recesión, ya que el parámetro para determinarlo es la caída sostenida del producto bruto interno (PBI), la baja en la actividad y la merma en el producto registrada en los últimos trimestres hace pensar que el dato del PBI a fin de año podría confirmarlo.

Es decir, si el último informe del año del INDEC muestra una nueva baja del producto, querrá decir que la economía nacional está, hoy, en recesión técnica.
 

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