Los diputados hicieron renacer la Ley de Tierras y debaten proyectos de alto impacto
Por impulso del propio oficialismo, se aprobó la “derogación de la derogación” de la norma del kirchnerismo. El endeudamiento familiar, los recursos para discapacidad y el vandalismo rural siguen en la agenda.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La Ley de Tierras renació de sus cenizas: los diputados nacionales aprobaron esta tarde la derogación del artículo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del presidente de la Nación, Javier Milei, que derogaba la norma y liberaba, así, la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sin imponer restricción alguna.
La “derogación de la derogación” de la norma que había impulsado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo por impulso del propio oficialismo. Los senadores de La Libertad Avanza (LLA) incluyeron ese artículo en el texto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para evitar que la oposición tuviera éxito en su embestida para hacer caer todo el DNU.
De esta manera, volverán a regir los límites para la extranjerización de la tierra, pero el texto aún debe volver al Senado para que refrende (o no) la aprobación. Ocurre que en la Cámara alta habían introducido el cambio de marras y ahora le tocará confirmar la sanción de los diputados.
Se trata de un triunfo a medias para los bloques opositores, ya que la iniciativa oficial incluye modificaciones al régimen de expropiaciones y al de desalojos, puntos fuertemente cuestionados por el peronismo y la izquierda, entre otras bancadas.
La diputada peronista Lucía Cámpora acusó al oficialismo de querer “blindar las privatizaciones” y dijo que, sin el actual régimen de expropiaciones, “no hubiésemos podido recuperar YPF y no tendríamos el superávit energético que da Vaca Muerta”.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, destacó de todos modos la restitución de la Ley de Tierras. Dijo que el oficialismo “tuvo que recular en chancletas” y que el gobierno no logró aniquilar la Ley de Tierras “por los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”.
La sesión continúa con varios proyectos de alto impacto, como el financiamiento del área de discapacidad y el relativo al endeudamiento familiar, además del que propone combatir el vandalismo en los campos.