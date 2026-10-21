Volver | La Tecla Nacionales 21 de octubre de 2026 MEGASESIÓN

Los diputados hicieron renacer la Ley de Tierras y debaten proyectos de alto impacto

Por impulso del propio oficialismo, se aprobó la “derogación de la derogación” de la norma del kirchnerismo. El endeudamiento familiar, los recursos para discapacidad y el vandalismo rural siguen en la agenda.

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