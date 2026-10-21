El esquema electoral que anticipa Kicillof: concurrentes con PASO para la victoria
El Gobernador caracteriza un escenario para 2027 en el que se darían las elecciones generales provinciales y nacionales en el mismo día. La batalla por las primarias y los motivos para lograr la habilitación de la reelección de intendentes.
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Axel Kicillof empieza a delinear el escenario electoral que imagina para 2027, con una serie de definiciones que atraviesan tanto la organización de los comicios como la estrategia política del peronismo. En la Gobernación ya analizan las variables que pueden condicionar la competencia y las negociaciones que se abrirán en los próximos meses.
Uno de los puntos centrales de ese esquema es el calendario electoral y es un tema que se analiza en los laboratorios de los diferentes espacios. Según pudo conocer La Tecla, el Gobernador comenta a quienes lo frecuentan que tiene en mente un escenario en el que las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.
De esta manera, Kicillof que proyecta una elección concurrente a diferencia de las legislativas en el 2025 y empieza a pensar cómo se adaptaría la Provincia a esa modalidad. La coincidencia de fechas, sin embargo, no implica necesariamente que los bonaerenses vayan a votar con el mismo sistema para todas las categorías.
El mandatario hizo saber que apuesta a que el territorio bonaerense conserve su mecanismo electoral, distinto del nacional, que utiliza la Boleta Única de Papel. La convivencia de ambos sistemas en una misma jornada abre interrogantes sobre la organización de los comicios y anticipa una discusión que tendrá derivaciones políticas.
En este marco, se configura la idea de que el distrito más poblado del país vote el mismo día, con dos mecanismos distintos: para cargos provinciales se mantiene la Boleta Múltiple Partidaria y para los nacionales la BUP. La ingeniera electoral para esta situación deberá pensar un formato que otra vez cambiaría.
Asimismo, el calendario y la forma de emitir el voto no son las únicas preocupaciones que pasan por su cabeza. En la planificación también ocupan un lugar central las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que Kicillof considera una herramienta fundamental para ordenar la competencia y evitar que las diferencias internas terminen por fragmentar al peronismo.
Mientras Javier Milei ordena a Diego Santilli a buscar las voluntades de los gobernadores aliados para quitarlas, en la Provincia se resisten a ese cambio y activan acciones para evitarlo. De hecho, se esperan nuevas reuniones entre quienes se oponen a sacarlas en el Congreso de la Nación en el que participen gobernadores, diputados, senadores y principales dirigentes de cada espacio.
El Gobernador reitera que la intención es que las primarias se mantengan en la Provincia y que tampoco se suspendan en el ámbito nacional. Para el mandatario, las PASO no solo permitirían contener a los distintos sectores del peronismo, sino que también funcionarían como una vía para sumar a otras fuerzas políticas y construir un frente electoral más amplio de cara a 2027. Entonces, sostiene que lo ideal es que existan comicios para decidir candidaturas provinciales más allá si se sostienen o no a nivel nacional.
En paralelo, Kicillof tiene otra prioridad dentro de la agenda política bonaerense y está vinculada directamente con el poder territorial. La posibilidad de habilitar la reelección indefinida de los intendentes continúa entre los objetivos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), aunque hasta el momento no hubo avances concretos que permitan anticipar una resolución legislativa.
En el Gobierno bonaerense consideran que la modificación es necesaria y destacan que el reclamo excede las fronteras del peronismo. Tanto jefes comunales radicales como dirigentes del PRO comparten el interés por recuperar la posibilidad de competir por nuevos mandatos, un punto de coincidencia que podría facilitar acuerdos, aunque todavía resta traducir esa voluntad en una iniciativa con perspectivas de avanzar.
Hay dos grandes motivos por los cuáles el Gobernador quiere que se resuelva el cuello de botella que preocupa a decenas de alcaldes. El primero tiene que ver con que comprende que se debe poner toda la carne al asador en los distritos y que los jefes comunales empujan al resto de las categorías. El segundo, incluso con una relevancia mayor para el mandatario, es que sostiene que en un contexto de apatía de la sociedad no se le puede sacar la chance de votar a quien quiera en su municipio.
La lectura que hace es que son los intendentes los que generan mayor atractivo para la ciudadana en función de la cercanía y de las gestiones realizadas, por lo que considera un error sacarles esa posibilidad ya que podría implicar que se acerquen menos personas a votar. “Es lo prioritario”, dicen en la Gobernación en relación al objetivo de conseguir las reelecciones indefinidas de intendentes.
Mientras tanto, hay voces de peso del Movimiento Derecho al Futuro que recordaron que “Cristina se comprometió con los intendentes que salgan las reelecciones”. Entonces, recordó aquel encuentro en mayo de 2025 con ocho alcaldes de diferentes tribus en la que la expresidenta habría dado el visto bueno apoyar el cambio de la ley que prohíbe ser electo por más de dos mandatos consecutivos.
“Los que no quieren las reelecciones es porque no quieren ganar”, se escucha repetir cada vez más a los dirigentes kicillofistas. En ese aspecto, insisten es que “es un punto límite” y que la discusión “no avanza porque hay dos sectores que no tienen voluntad de ganar”. En esa línea, sentenciaron: “Si tenemos chances de ganar es por Milei, pero si tenemos dudas es por nuestros aliados”.
Con estos tres frentes abiertos, Kicillof empieza a proyectar una elección que no se definirá únicamente por las candidaturas. El calendario, las reglas de votación, la continuidad de las PASO y el futuro de los mandatos municipales forman parte de una discusión más amplia sobre cómo ordenar la competencia y construir una alternativa política para 2027. En ese tablero, el peronismo tiene el desafío de preservar la unidad, ampliar sus alianzas y garantizar condiciones electorales que le permitan llegar a la disputa con margen de maniobra.