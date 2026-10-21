La UCR bonaerense debate el presente y futuro del partido en Baradero

RELACIONES COMPLICADAS Javier Garbulsky

Macri, el Conurbano como patio trasero y una "vendetta" que amasa el peronismo En una reunión de bloque, Fuerza Patria prometió responder a la limitación a los bonaerenses de atenderse en hospitales públicos de CABA. Mencionaron casos emblemáticos de colaboración provincial, como recibir la basura en el Ceamse o el traslado de presos de la cárcel de Devoto a la de Marcos Paz.