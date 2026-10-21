La UCR bonaerense debate el presente y futuro del partido en Baradero
Bajo la consigna "Pensar la Provincia. Construir una alternativa nacional", la Convención del radicalismo realizará el Encuentro Provincial. Será el próximo sábado 7 de noviembre en ese distrito de la Segunda Sección electoral.
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La Convención Provincial de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, que preside el platense Pablo Nicoletti (Evolución) convocó al Encuentro Provincial *"Pensar la Provincia. Construir una alternativa nacional", que se realizará el sábado 7 de noviembre en el Club Sportivo de Baradero de esa ciudad de la Segunda Sección electoral.
Según los organizadores, el encuentro “busca ser un punto de reunión entre radicales bonaerenses para compartir miradas, construir un diagnóstico común y, a partir de ahí, ponerse a trabajar.
En tal sentido, adelantaron que se analizarán temas como el programa económico del Gobierno nacional y la situación de la Provincia, con el objetivo de reafirmar la construcción de una alternativa propia del radicalismo, con un candidato de la UCR.
ENCUENTRO PROVINCIAL DEL RADICALISMO EN BARADERO Nos reunimos para pensar la provincia y construir una alternativa nacional. 📅 Sábado 7 de noviembre 🕙 10 h 📍 Club Sportivo, Av. San Martín y Rodríguez, Baradero ¡Te esperamos! https://t.co/oVsCi4hjSC
La jornada incluirá la presentación de las autoridades de las diez comisiones de trabajo de la Convención y sus lineamientos, un panel de Economía y otro de Análisis Político, este último con la participación de Management & Fit. En tanto, los intendentes radicales participarán institucionalmente a través del Foro de Intendentes, con un panel de gestión.
El cierre institucional, al que están invitados dirigentes, concejales, legisladores, intendentes, convencionales, autoridades partidarias y afiliados, estará a cargo del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, junto a las autoridades partidarias de la Provincia.