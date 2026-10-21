Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 UN PASO MÁS

Avanza en la Legislatura la luz verde para el uso de las pistolas taser en La Bonaerense

La comisión de Seguridad de Diputados, que preside el massista Carlos Puglelli, aprobó por unanimidad un proyecto conjunto para regular el uso de armas no letales. Los proyectos considerados y la soledad del Frente Renovador.

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