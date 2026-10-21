Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 TRÁGICO

Cayó un rayo y mató a cuatro yeguas de polo

El suceso ocurrió en el Jockey Club de San Isidro. Otros dos animales sufrieron heridas y el cuidador fue lanzado varios metros hacia atrás y debió ser atendido.

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