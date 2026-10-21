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TRÁGICO

Cayó un rayo y mató a cuatro yeguas de polo

El suceso ocurrió en el Jockey Club de San Isidro. Otros dos animales sufrieron heridas y el cuidador fue lanzado varios metros hacia atrás y debió ser atendido.

Cayó un rayo y mató a cuatro yeguas de polo
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Un triste suceso ocurrió esta mañana en el Jockey Club de San Isidro, cuando, en medio de las lluvias que se abatieron sobre varias regiones de la provincia de Buenos Aires, un rayo cayó en medio del campo, provocando la muerte de cuatro yeguas.

La descarga eléctrica hizo tierra en la cancha 6 del campo, donde en ese momento tenía lugar una práctica, con animales pertenecientes a distintos socios.

El impacto dejó instantáneamente sin vida a cuatro yeguas de polo y dejó heridas a otras dos, que, sin embargo, sobrevivieron.

La tragedia no se cobró víctimas humanas, aunque el cuidador del lugar, que estaba a cargo de los animales en ese momento, fue proyectado hacia atrás con violencia, voló unos tres metros y cayó de espaldas, por lo que debió ser asistido.

En esa parte del Jockey Club había una veintena de animales, la mayoría de los cuales no fueron afectados por la caída del rayo.

“Mirá, explotaron las vendas”, repetía un socio que recorría el lugar registrando la escena y señalando que algunas de las vendas rojas que se colocan en la parte inferior de las patas de las yeguas habían sido destruidas por el impacto. Además, al menos uno de los animales tenía las patas ennegrecidas.

“En el campo sabemos que la naturaleza es más fuerte y que no hay mucho que hacer. Son cosas que no podemos prever”, dijo a un canal de televisión el capitán de polo del club, Patricio Amespil.
 

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