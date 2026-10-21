“Recen por mí”: el documental sobre Francisco llega a los cines argentinos

El documental Recen por mí: La historia de Francisco se estrenará el 19 de noviembre de 2026 en las salas argentinas, con distribución de Moving Pics.Dirigido por Facundo Bartucci, el filme propone un recorrido por la trayectoria de Jorge Bergoglio a través de una pregunta central: cómo se fue construyendo el compromiso con los demás que lo acompañó desde la Argentina hasta el pontificado.Durante sus 110 minutos, la película reúne archivos exclusivos, testimonios y registros del propio Francisco. Estos materiales permiten seguir distintas etapas de su vida y observar la continuidad de sus convicciones, desde sus años en Buenos Aires hasta su proyección como referente espiritual internacional. La pobreza, la marginación y la desigualdad atraviesan todo ese recorrido.Para Bartucci, uno de los motivos que impulsaron el proyecto fue mostrar que esa sensibilidad precedía a la elección de Bergoglio como Papa. Su propuesta busca comprender al hombre a través de su cercanía con las personas excluidas y de su insistencia en que sus necesidades fueran escuchadas. Esa intención aparece expresada en las notas del director publicadas por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.El título recupera el pedido de oración con el que Francisco solía dirigirse al público. La película vincula ese gesto con una manera de entender su misión basada en la humildad, la solidaridad y el servicio. También retoma el significado de su nombre pontificio, inspirado en San Francisco de Asís y asociado a la sencillez y la atención a los pobres.La obra marca el debut de Bartucci en el largometraje documental. El realizador argentino, que creció entre Argentina, España e Italia, estudió Producción Cinematográfica en la New York Film Academy y cofundó Amargo y Retruco Films.En 2024 realizó el cortometraje documental Ofelia. Su primera película de larga duración está hablada en español, italiano y latín.El largometraje es una producción de Amargo y Retruco Films, con Facundo Bartucci y Facundo Mugica como productores y Matías Fontenla como productor ejecutivo.Con su llegada a las salas argentinas, Recen por mí: La historia de Francisco invita a revisar el vínculo entre los orígenes de Bergoglio, sus decisiones y el mensaje que llevó al mundo.