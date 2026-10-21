Detuvieron a un adolescente de 14 años por el robo y secuestro de Tomás Makintach

La Policía Bonaerense detuvo este martes por la noche a un adolescente de 14 años acusado de participar en el robo y breve secuestro de Tomás Makintach, hermano de la exjueza Julieta Makintach.



El menor fue localizado en la esquina de Rolón y Tomkinson, en el barrio La Cava (San Isidro), después de que utilizara el teléfono celular sustraído a la víctima para realizar un pedido de comida a través de una aplicación de delivery.



En el procedimiento también fueron demoradas otras dos personas, aunque aún no se determinó si participaron directamente del hecho.El episodio ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada del domingo en una vivienda del complejo Ovejitas I, sobre la calle Guido al 2500, en Beccar. Tomás Makintach, abogado de 47 años, fue sorprendido por varios delincuentes que ingresaron a la propiedad.



Una vecina había alertado por ruidos en el techo, pero la seguridad privada del barrio inicialmente negó el ingreso a los efectivos policiales. Los asaltantes amenazaron a la víctima con un arma, exigieron dinero y permanecieron más de media hora dentro de la casa. Sustrajeron 1.000 dólares en efectivo, transfirieron 800.000 pesos mediante una billetera virtual y se llevaron un celular Samsung S26 Plus, un reloj Garmin, una PlayStation 3 y llaves de un auto Honda. Antes de irse, uno escribió en una pared con un cuchillo la frase “La Banda del Millón. Nano”.



Al finalizar el robo, obligaron a Makintach a subir a su camioneta Ford Kuga para salir del barrio cerrado sin levantar sospechas. El portón fue abierto por el personal de seguridad. La víctima permaneció privada de su libertad unos diez minutos hasta que logró escapar; los delincuentes abandonaron el vehículo y huyeron a pie hacia el barrio San Cayetano.



La Municipalidad de San Isidro denunció a la empresa de seguridad del complejo por haber obstaculizado el operativo policial y solicitó su inhabilitación ante el Ministerio de Seguridad bonaerense.



La causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella. La investigación apunta a presuntos integrantes de la Banda del Millón, una organización delictiva que opera en la zona norte del conurbano mediante entraderas y que ya enfrenta causas por otros hechos graves.