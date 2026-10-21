¿Pueden ser?: experiencia, una elección ganada y una ley en estudio
Un grupo de intendentes electos en 2023, pero que ya estaban al frente de la comuna durante el período anterior por haber reemplazado a los titulares, quedan en una especie de limbo legal sobre si pueden o no ser reelegidos.
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Los tiempos se acortan, la promesa de Axel Kicillof de modificar la ley que impide las re-reelecciones de los intendentes no encuentra eco en la Legislatura y muchos alcaldes siguen imposibilitados de competir en 2027. Un puñado asegura que podrán hacerlo, porque en el período 2019-23, cuando se votó la reforma que les permitió presentarse en 2023, estuvieron menos de dos años en la comuna por ocupar otros cargos; pero es un tema que resolverá la Justicia.
Un grupo de intendentes electos en 2023, pero que ya estaban al frente de la comuna durante el período anterior por haber reemplazado a los titulares, quedan en una especie de limbo legal sobre si pueden o no ser reelegidos. Quienes dicen que sí se amparan en que durante el período 2019-23 (sin importar cuánto tiempo) heredaron un cargo para el que no fueron electos, ya que en esa oportunidad fueron elegidos como concejales. Otros afirman que si cumplieron más de dos años en el cargo durante el período 2019-23 no deberían ser habilitados ahora. En caso que puedan, todos irían por un mandato más.
El caso más emblemático es el de Fernando Moreira en General San Martín, porque cumplió prácticamente todo el mandato de Gabriel Katopodis, quien dejó la intendencia para ser ministro de la Nación.
También quedaron al mando antes de las elecciones de 2023 y después fueron revalidados en las urnas los peronistas Daniel Stadnik (reemplazó a Walter Torchio) en Carlos Casares; Facundo Diz (por Santiago Maggiotti) en Navarro; Sebastián Walker (quien sustituyó a su padre Gustavo Walker) en Pila; David Angueira (en lugar de Hernán Y Zurieta) en Punta Indio; y Miguel Gesualdi (por Carlos Puglelli) en San Andrés de Giles. En la misma situación están el radical Román Bouvier, quien reemplazó a Claudio Rossi en Rojas, y la intendenta del PRO de Vicente López, Soledad Martínez, quien sustituyó a Jorge Macri.