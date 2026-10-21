Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

¿Pueden ser?: experiencia, una elección ganada y una ley en estudio

Un grupo de intendentes electos en 2023, pero que ya estaban al frente de la comuna durante el período anterior por haber reemplazado a los titulares, quedan en una especie de limbo legal sobre si pueden o no ser reelegidos.

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