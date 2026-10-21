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CONFLICTO

El amigo de Prandi reveló las causas de la ruptura

Sebastián Waizer, quien acompañó a la modelo en Brasil durante lo que iba a ser su luna de miel, contó que Julieta está “colapsada”, que la separación fue por un hartazgo acumulado de situaciones inmanejables y que hubo charlas previas. Desmintió que Ortega se enterara por redes y aseguró que hoy no hay posibilidad de reconciliación por el enojo de ambas partes

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Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi, rompió el silencio tras acompañarla en su viaje a Brasil, pocos días después de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado.

El artista describió el estado emocional de Prandi: “Julieta está colapsada. Debería existir un duelo que no empezó ninguna de las partes por todo el acoso y las especulaciones”. Según contó, la conductora decidió viajar porque “no podía respirar”: está triste, llora y llena de preguntas.

Sobre los motivos de la ruptura, el amigo de la modelo explicó que se trató de una decisión drástica motivada por “una seguidilla de cosas”. “Tuvieron encontronazos, por supuesto, por cosas matrimoniales y por cosas que eran una seguidilla. Julieta cortó de cuajo porque había situaciones inmanejables. Hubo un desgaste en cierta situación y evidentemente ninguno de los dos pudo sostenerla”, afirmó.

Waizer desmintió las versiones que indicaban que Ortega se había enterado de la separación a través de las redes o de un comunicado: “No se enteró por un comunicado. Hubo muchas charlas”.

Respecto a las especulaciones sobre posibles infidelidades, dijo que “todo conduce a una infidelidad, pero yo no lo sé. Es algo íntimo de ellos. No podían congeniar más, hubo algo que llevó a un hartazgo”.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, fue tajante: “Hay enojo de las dos partes. Es imposible una reconciliación hoy”. Explicó que solo cruzaron mensajes por cuestiones prácticas (como sacar pertenencias de la casa) y que aún no tuvieron la conversación profunda sobre lo legal ni lo emocional.

“En un tiempo, cuando se acomoden las aguas, seguramente van a salir a hablar y contar”, anticipó, aunque advirtió que la presión mediática limitará lo que puedan decir.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habían casado el 15 de septiembre, tras seis años de relación.

La separación se anunció el 12 de octubre. Prandi aprovechó los días previstos para la luna de miel para viajar a Brasil junto a Waizer, quien ya había sido un apoyo clave en momentos difíciles de su vida.

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