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Martín Fierro de Radio 2026: todos los detalles y los principales nominados

La gala que reconoce a las mejores producciones radiales de 2025 se realiza en el Goldencenter de Parque Norte, conducida por Luciana Rubinska y Luis Novaresio, con transmisión de Infobae. Habrá alfombra roja desde las 20 y se premiarán 32 categorías de AM y FM, además de distinciones por trayectoria y los Oro de Oro

Martín Fierro de Radio 2026: todos los detalles y los principales nominados
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Esta noche se celebra la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que distinguen a las producciones, periodistas y equipos más destacados de las emisoras AM y FM durante 2025.

La ceremonia tiene lugar en el Goldencenter de Parque Norte y es conducida por Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La transmisión está a cargo de Infobae.

A partir de las 20 comienza la alfombra roja, presentada por Paula Varela y Guido Záffora, donde se podrá seguir el ingreso de los nominados e invitados, sus looks y las expectativas previas a la gala.En total se entregarán premios en 32 categorías, que abarcan programas periodísticos matutinos y vespertinos (en AM y FM), de interés general, nocturnos, semanales, deportivos, musicales, culturales, agropecuarios, además de labor periodística y de conducción femenina y masculina, entre otras.

Al cierre de la noche se anunciarán los Oro de Oro y se entregarán reconocimientos por trayectoria y homenajes especiales.Entre los nominados más destacados figuran programas como Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre), Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10), ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos), Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix), El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100) y No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100), entre muchos otros en sus respectivas categorías.Luis Ventura, presidente de APTRA, ha destacado en reiteradas oportunidades el valor del Martín Fierro como símbolo cultural de la radiofonía argentina. La producción general de la gala está a cargo de Red Cube.

La edición anterior (2025) había premiado a Nadie nos para de Beto Casella (Rock & Pop) y a Un buen momento de Radio La Red.

La noche promete la combinación habitual de nervios entre los nominados, aplausos a las trayectorias y la expectativa por quiénes se llevarán las estatuillas que representan al gauchito con guitarra y boleadoras.

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