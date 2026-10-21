Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Piden investigar la venta de campos durante el vacío legal de la Ley de Tierras

El Observatorio de Tierras pidió que las provincias investiguen si se concretaron ventas de tierras a extranjeros durante el breve período en que el DNU 70 dejó sin efecto la Ley de Tierras. Como caso emblemático señalaron la oferta de casi 3.000 hectáreas en Río Pico, con lago privado y 16 km de costa, que se promocionó justo en esa ventana legal. Todavía no se confirmó si la operación se concretó

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