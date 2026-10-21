Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2026 LULA BONAERENSE

De Brasil a PBA: la Junta Electoral reconoció al Partido Popular de los Trabajadores

La Junta Electoral bonaerense reconoció al Partido Popular de los Trabajadores (PT) como partido político provincial y lo habilitó a presentar candidatos en los 135 municipios y en las elecciones provinciales. La agrupación tendrá sede constituida en La Plata.

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