De Brasil a PBA: la Junta Electoral reconoció al Partido Popular de los Trabajadores
La Junta Electoral bonaerense reconoció al Partido Popular de los Trabajadores (PT) como partido político provincial y lo habilitó a presentar candidatos en los 135 municipios y en las elecciones provinciales. La agrupación tendrá sede constituida en La Plata.
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La política bonaerense sumó una nueva fuerza a su mapa partidario. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires reconoció al Partido Popular de los Trabajadores (PT), que desde ahora cuenta con personería jurídico-política y está habilitado para postular candidatos a cargos electivos provinciales y municipales en todo el territorio bonaerense.
La decisión quedó formalizada mediante una resolución fechada el 14 de octubre y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El organismo electoral consideró que la agrupación cumplió con los requisitos legales para obtener el reconocimiento, entre ellos la cantidad de afiliados exigida, la presentación de su declaración de principios y bases de acción política, y la adecuación de su carta orgánica a la normativa vigente.
El reconocimiento le otorga al partido los derechos y obligaciones correspondientes a las fuerzas políticas con personería provincial. En términos electorales, esto implica que podrá competir por cargos provinciales y municipales, aunque la resolución no supone por sí misma una alianza con otras fuerzas ni anticipa su participación en una elección determinada.
Moreno y La Plata, las sedes del nuevo partido
Según consta en la resolución, la agrupación estableció su domicilio partidario en la calle Los Indios 546, en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno. Además, constituyó domicilio en la calle 55 N° 1170 de La Plata.
La Junta Electoral también reconoció como apoderados partidarios y autoridades certificadoras de las fichas de afiliación a Claudio Alejandro Ferrari, Patricia Susana Escalante, Elena Escalante y María Soledad Montenegro.
Con la inscripción en el registro de partidos políticos provinciales y la aprobación de su carta orgánica, el PT completó el trámite administrativo que le permite actuar formalmente dentro del sistema electoral bonaerense.
¿El PT de Lula en Buenos Aires?
Si bien la denominación de la nueva fuerza remite inevitablemente al Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el espacio político que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia, la resolución de la Junta Electoral no acredita ningún vínculo orgánico, político o institucional entre el partido bonaerense y la fuerza brasileña.
Por ahora, el dato confirmado es el reconocimiento de una nueva agrupación provincial bajo el nombre Partido Popular de los Trabajadores. Para establecer si existe una conexión con el espacio de Lula, será necesario conocer a sus referentes, su orientación política y sus eventuales relaciones con organizaciones nacionales o internacionales.
La aparición del PT en el registro bonaerense abre, de todos modos, un interrogante sobre su proyección electoral y su inserción en un escenario provincial atravesado por disputas internas, reconfiguraciones partidarias y la búsqueda de nuevos espacios de representación.