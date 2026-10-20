Diez cuadras de fila por 40 puestos de trabajo, la postal de la crisis laboral en el Conurbano
Miles de personas se acercaron desde la madrugada a una distribuidora de alimentos que busca personal para abrir una nueva sucursal. Entre jóvenes que buscan su primer empleo y trabajadores que aspiran a dejar la informalidad, la convocatoria expuso la demanda de empleo registrado.
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La búsqueda de apenas 40 trabajadores generó una fila de más de diez cuadras en Ezeiza. Desde la madrugada, miles de personas se acercaron con sus currículums y documentos para participar de una convocatoria laboral que dejó una imagen contundente sobre las dificultades para acceder a un empleo en el conurbano bonaerense.
La convocatoria fue realizada por Cabaña Santa Marta, una distribuidora de alimentos que prepara la apertura de una nueva sucursal en el distrito, prevista para mediados de noviembre. La empresa recibió postulantes en un local ubicado sobre la calle Reconquista y organizó una jornada de entrevistas para cubrir las vacantes necesarias para poner en funcionamiento el establecimiento.
La recepción de currículums comenzó durante la mañana y se extendió a lo largo de la jornada. La convocatoria se difundió a través de las redes sociales y atrajo a personas de distintas edades y localidades de la zona sur, que llegaron con la expectativa de conseguir una oportunidad laboral.
Entre los postulantes hubo jóvenes de 18, 19 y 20 años que buscaban ingresar al mercado de trabajo, personas con experiencia en comercio, construcción, gastronomía y atención al público, y trabajadores que pretendían abandonar empleos informales o conseguir una mayor estabilidad económica.
La empresa solicitó currículum impreso, DNI físico y un formulario con los datos personales de cada aspirante. Para organizar la recepción de postulaciones, dispuso mesas con entrevistadores, mientras que quienes no habían podido completar el trámite digital tuvieron la posibilidad de llenar la planilla en el lugar.