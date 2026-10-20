Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 EL PAÍS DE MILEI

Diez cuadras de fila por 40 puestos de trabajo, la postal de la crisis laboral en el Conurbano

Miles de personas se acercaron desde la madrugada a una distribuidora de alimentos que busca personal para abrir una nueva sucursal. Entre jóvenes que buscan su primer empleo y trabajadores que aspiran a dejar la informalidad, la convocatoria expuso la demanda de empleo registrado.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.