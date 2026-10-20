Volver | La Tecla Nacionales 20 de octubre de 2026 UNA BUENA

Un fallo acerca el cierre de la causa por YPF y aleja el reclamo de US$16.000 millones

La jueza de Preska dejó sin efecto su sentencia de primera instancia contra la Argentina, en línea con la decisión de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá resolver si toma el caso tras el recurso de los demandantes

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