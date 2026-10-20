La Sú llega a la serie de Menem

Susana Giménez se sumará a la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video protagonizada por Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem. Según confirmó Infobae, la conductora formará parte de los nuevos capítulos previstos para 2027, aunque aún no se conocen detalles de su rol.



La nueva entrega se enfocará en el segundo mandato del expresidente, después de la reelección de 1995. Griselda Siciliani volverá como Zulema Yoma y la producción incorporará recreaciones de figuras y momentos de la vida pública y televisiva de Menem.



La primera temporada se estrenó en julio de 2025 (tras una disputa judicial) y repasó el ascenso, las privatizaciones, la convertibilidad y los atentados de los 90. La serie está dirigida por Ariel Winograd y cuenta con un elenco que incluye a Juan Minujín, entre otros.