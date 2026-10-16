¿Cuál fue el gobierno más destructor de empresas en veinte años? Aquí, la respuesta

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En los últimos veinte años hubo cinco gobiernos en la Argentina, dos de ellos encabezados por la misma persona. Cada uno de ellos se encontró con una coyuntura diferente y aplicó diferentes políticas. Sólo dos de ellos dejaron el país con más empresas que como lo tomaron; uno tiene la triste distinción de ser el que más emprendimientos destruyó desde el día de su inicio. ¿Cuál es?
Un informe de Fundar da la respuesta. Basado en datos oficiales, el equipo conformado por Guido Zack, Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart analizó la cantidad de empresas existentes al inicio y al final de los dos gobiernos sucesivos de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri, el de Alberto Fernández y el de Javier Milei, al que hay que ponerle un asterisco: lleva algo menos de tres años de decurso, por lo que aún no está concluido.
A pesar de esto, los datos muestran que es precisamente el gobierno libertario el mayor destructor de emprendimientos privados: aun bastante antes de concluir, ya produjo el cierre de 32.290 compañías, y llevó el total por debajo del registrado durante la pandemia de COVID-19.
En el extremo opuesto, el primer mandato de Cristina Kirchner fue el más virtuoso en ese sentido, ya que es el que redundó en la mayor creación de empresas, consideradas en relación a las que había al inicio del período.
CFK no pudo repetir la hazaña en su segundo gobierno, ya que entre 2011 y 2015 la cantidad de compañías cayó, aunque muy poco, y no compensó el gran crecimiento producido durante su primer mandato.
El otro presidente que logró que al final de su gobierno hubiera más compañías que al inicio es, sorprendentemente, Alberto Fernández, que debió afrontar las consecuencias de la pandemia, letales para el comercio y la industria.
Macri y Milei se muestran como destructores netos de emprendimientos privados en el informe de Fundar, aunque el libertario se lleva la palma al haber producido una caída mucho más acentuada que, por seguir su gobierno aún en curso, podría incluso pronunciarse más. O acaso se revierta, quién sabe.