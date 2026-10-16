Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 NEGOCIO INMOBILIARIO

Con el poder del lobby y sin costo alguno, Bianco firmó el aval para La Reserva

El ministro de Gobierno bonaerense convalidó la ordenanza que amplió los indicadores urbanísticos del predio de Alfar. La resolución llegó mientras organizaciones ambientalistas buscan frenar el emprendimiento en la Justicia.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.