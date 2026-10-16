Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 DESCONFIADOS

Halcones y palomas en el gabinete de Alak

En el equipo de trabajo de Julio Alak conviven diferentes perfiles. Mientras algunos secretarios tienen un costado más duro y de gestión cerrada, otros gestionan con un estilo más dialoguista o con anclajes en espacios que el propio Intendente busca contener.

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