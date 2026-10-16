Halcones y palomas en el gabinete de Alak

En el equipo de trabajo de Julio Alak conviven diferentes perfiles. Mientras algunos secretarios tienen un costado más duro y de gestión cerrada, otros gestionan con un estilo más dialoguista o con anclajes en espacios que el propio Intendente busca contener.
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En el peronismo platense circula con cada vez más insistencia una metáfora vieja pero útil para leer el gabinete de Julio Alak: la de los halcones y las palomas. No se trata de una interna abierta ni de una disputa ideológica, sino de una diferencia de estilos de gestión y de origen político. Algunos funcionarios se mueven con el perfil más cerrado, vertical y de control que caracteriza al intendente. Otros llegan con una impronta más dialoguista o vienen de espacios que Alak necesita contener sin absorber del todo.
Del lado de los halcones aparecen los que hoy responden con mayor fidelidad a esa lógica de gestión cerrada. Carlos Bonicatto (jefe de Gabinete) es el caso más claro: mantiene el manejo cotidiano del poder municipal y la confianza histórica, sin necesidad de generar espacios propios de debate. Luis Federico Arias (secretario de Coordinación Municipal) y Diego Pepe (secretario de Seguridad) también se ubican en este grupo. Ambos operan con bajo perfil mediático y alta capacidad de control en áreas sensibles.
Sergio Resa (ex secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, hoy concejal) y Mercedes La Gioiosa (secretaria de Producción) completan el núcleo. No todos tienen el mismo peso, pero comparten la característica de priorizar la ejecución y el orden interno por sobre la negociación abierta.
Un escalón más abajo, aunque con peso propio, está Guillermo “Nano” Cara (secretario de Gobierno). Combina el control de la Juventud Universitaria Peronista con una vocación de candidatura, pero su margen de maniobra dentro de la secretaría es limitado. Su estilo sigue más la lógica de alineamiento que la de apertura.
Del otro lado están las palomas: funcionarios que ocupan lugares relevantes, pero llegan con un estilo más dialoguista o con anclajes en espacios que el intendente busca contener. Norberto “Chucho” Gómez (secretario General) es el caso más visible. Se presenta como ladero histórico de Alak y ha trabajado un área de tensiones constantes (las delegaciones municipales) que exige contacto permanente con vecinos y referentes locales. Sin embargo, su perfil es más de acompañamiento que de disputa.
Marcelo Giampaoli (secretario de Hacienda y Finanzas), María Soledad Fernández (secretaria de Salud) y Cintia Mansilla (secretaria de Hábitat) completan este grupo. Sostienen el día a día de áreas sensibles sin generar fricción visible y sin pretender rediseñar la lógica de gestión.
Incluso dentro del espacio más cercano aparecen límites. El vínculo de fricción que Alak mantiene con Marcelo Galland (presidente del Concejo Deliberante) muestra que no todos los actores con peso propio entran fácilmente en la lógica de los halcones. Galland podría ubicarse del lado más duro, pero la relación tensa evidencia que la contención tiene bordes.
Mientras Alak recorre la provincia y consolida su perfil hacia 2027, el municipio funciona como un tablero de estilos con un peronismo local necesitado de unidad. Los halcones refuerzan el control y la gestión cerrada; las palomas aportan el diálogo y los anclajes externos que el intendente necesita mantener contenidos. Por ahora, ambos perfiles conviven sin que la metáfora se convierta en enfrentamiento.