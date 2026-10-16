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“No llegamos”: sin Ludopatía, Diputados confirmó otra sesión ordinaria

La Cámara Baja se reunirá el martes 20, aunque no podrá avanzar con los proyectos para limitar el acceso a apuesta online. Un día antes, el titular de Lotería y Casino irá a la Legislatura.

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La Cámara de Diputados bonaerense, que preside el peronista Alejandro Dichiara, se apresta a convocar a una nueva sesión ordinaria, que tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre a partir de las 15.

A pesar de que las comisiones han acelerado su trabajo, esperando sacar la mayor cantidad de leyes posibles antes de que se inicie el debate del Presupuesto 2027, los tiempos juegan en contra de los deseos y retrasan algunas iniciativas.

Así, luego de una reunión informativa que encabezaron los camporistas Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, es casi imposible que llegue al recinto, con despacho favorable, el mega proyecto de ley contra el juego online y la Ludopatía.

“No llegamos, es imposible”, señalaron en la Cámara baja, recordando que un día antes de la sesión, el lunes 19, asistirá a la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía (la preside la propia Olivetto) el titular de Lotería y Casinos bonaerense, Gonzalo Atanasof.

Desde la oposición señalaron que están dispuestos a acompañar en general todo intento por restringir el acceso, sobre todo de menores, a las plataformas de juego en línea, aunque plantearon algunas cuestiones que buscarán introducir en el debate.

Sin posibilidades de que esta propuesta llegue al recinto, se abre un interrogante respecto del menú del día para el martes. Aunque la convocatoria para el lunes 19 de la comisión de Legislación General, que conduce el massista Rubén Eslaiman, abre la posibilidad de que avancen algunas iniciativas con relativo peso.

Una de las que busca apoyos es la de la camporista Maite Alvado, que propone elevar a dos tercios el número de votos necesarios para vender porciones de la participación de la provincia de Buenos Aires en empresas.

También podría avanzar un proyecto de Tignanelli, presidente de la bancada de Fuerza Patria, que crea salas con sede en Mar del Plata, Mercedes y General San Martín para el Tribunal de Casación Penal. Además, otro del mismo legislador que busca imponer un sistema rotativa en la presidencia de las Cámaras de Apelación en lo Civil y en lo Comercial, además de las de Apelación y Garantías en la provincia de Buenos Aires. 
 

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