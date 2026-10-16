Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 LEGISLATURA

“No llegamos”: sin Ludopatía, Diputados confirmó otra sesión ordinaria

La Cámara Baja se reunirá el martes 20, aunque no podrá avanzar con los proyectos para limitar el acceso a apuesta online. Un día antes, el titular de Lotería y Casino irá a la Legislatura.

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