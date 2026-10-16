Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 ACCIONES, A LA BAJA

Viernes para el olvido: subieron el dólar y el riesgo país

Los bonos argentinos sumaron recelo en el exterior y la divisa norteamericana volvió a dispararse. Las empresas del país disminuyeron su valor.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.