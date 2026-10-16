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ACCIONES, A LA BAJA

Viernes para el olvido: subieron el dólar y el riesgo país

Los bonos argentinos sumaron recelo en el exterior y la divisa norteamericana volvió a dispararse. Las empresas del país disminuyeron su valor.

Viernes para el olvido: subieron el dólar y el riesgo país
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La semana cerró con un gusto amargo para las acciones y bonos argentinos y con una señal de alerta: la de siempre, el dólar.

El riesgo país se disparó nuevamente y alcanzó los 648 puntos en el cierre de la semana bursátil en Wall Street, reflejando la desconfianza de los mercados internacionales respecto de la capacidad de pago del Estado argentino.

En tanto, la divisa estadounidense volvió a escalar, hasta ubicarse en $ 1518. La suba, de 5 pesos, es la más alta en lo que va del mes.

A estos indicadores se sumó la caída del valor de las acciones de empresas nacionales. En la bolsa de New York estos papeles tuvieron alzas (principalmente los del sector energético) y caídas (que afectaron sobre todo a los bancos); aquí, el índice Merval reflejó una caída del 0,4%, con bajas importantes en los papeles de Transener, Transportadora Gas del Norte y Bolsas y Mercados Argentinos.

En cuanto al riesgo país, se ubicó a sólo 7 puntos básicos del máximo registrado en el año, un indicador de que los bonos argentinos son considerados una inversión poco segura.
 

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