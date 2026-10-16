Volver | La Tecla Nacionales 16 de octubre de 2026 MEDICIONES

La inflación mayorista se aceleró por la suba del petróleo y superó a la minorista en septiembre

El índice que mide el INDEC registró un aumento del 3,2%, impulsado principalmente por la fuerte suba del petróleo y el gas. En lo que va de 2026, los precios mayoristas acumulan un incremento del 22,8%.

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