La inflación mayorista se aceleró por la suba del petróleo y superó a la minorista en septiembre
El índice que mide el INDEC registró un aumento del 3,2%, impulsado principalmente por la fuerte suba del petróleo y el gas. En lo que va de 2026, los precios mayoristas acumulan un incremento del 22,8%.
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La inflación mayorista volvió a acelerarse en septiembre y encendió una señal de alerta sobre la evolución de los precios en la economía argentina. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 3,2%, lo que representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había alcanzado el 2,1%.
El dato difundido este viernes quedó por encima de la inflación minorista, que durante el mismo mes fue del 1,9%. De esta manera, los precios mayoristas acumularon un aumento del 22,8% en los primeros nueve meses del año, mientras que la variación interanual llegó al 29,2%.
El petróleo y el gas, en el centro de los aumentos
El principal factor detrás de la aceleración fue el encarecimiento de los productos nacionales, que subieron un 3,4% durante septiembre. En tanto, los bienes importados registraron una variación mucho más moderada, del 0,4%.
Dentro de los productos nacionales, el rubro petróleo crudo y gas tuvo un incremento del 15% y se convirtió en el principal impulsor del índice general. Según el organismo estadístico, aportó 1,43 puntos porcentuales al resultado mensual, cerca de la mitad de la suba total.
También contribuyeron al aumento los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,30 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, con 0,28; los alimentos y bebidas, con 0,20; y las sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos porcentuales.
En cuanto a la evolución de los distintos sectores, los productos primarios nacionales avanzaron un 7,9%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica registraron un incremento cercano al 2%. Entre los rubros destacados, la electricidad subió un 4,1% y los productos textiles, un 3,5%.
Una suba superior a la inflación minorista
El resultado de septiembre volvió a poner el foco sobre los costos que enfrentan productores y comercializadores. El índice mayorista mide la evolución de los precios a los que productores e importadores venden sus productos en el mercado interno, por lo que permite observar movimientos en una etapa previa a la venta al consumidor final.
Sin embargo, el incremento de estos valores no implica necesariamente un traslado automático ni proporcional a los precios minoristas, ya que también intervienen otros factores, como los costos de producción, los márgenes comerciales y el nivel de demanda.