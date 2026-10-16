Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2026 RECLAMOS

Otro intendente del interior irá a la justicia contra la quita del régimen de Zona Fría

Al igual que lo ocurrido en Mar del Plata y Bahía Blanca, un intendente peronista de la Quinta iniciará acciones judiciales y criticó al gobierno por sus políticas económicas.

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