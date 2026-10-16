Otro intendente del interior irá a la justicia contra la quita del régimen de Zona Fría

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El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, anunció que el Municipio avanzará con presentaciones judiciales para intentar frenar la eliminación del régimen de Zona Fría, que contempla descuentos en las tarifas de gas natural. La decisión se suma a las acciones impulsadas en otros distritos bonaerenses para cuestionar la medida del Gobierno nacional.
El jefe comunal sostuvo que la quita del beneficio tendrá consecuencias para los vecinos, los propietarios de viviendas en el distrito y el sector turístico, una de las principales actividades económicas de la región.
“Mi obligación es seguir peleando por los ciudadanos del partido de La Costa”, expresó De Jesús durante una entrevista con el medio Opinión de la Costa, en la que ratificó su intención de recurrir a la vía judicial para defender a los usuarios locales.
Según explicó, el área de Asuntos Legales del Municipio trabajará para incorporarse a los reclamos que impulsa Bahía Blanca contra la eliminación del régimen. El objetivo será cuestionar la decisión y evitar que los habitantes del distrito pierdan una herramienta que contribuía a aliviar el costo de los servicios.
En ese sentido, el intendente remarcó que el beneficio de Zona Fría representaba un respaldo para las economías familiares frente al encarecimiento de las tarifas. Además, cuestionó el desfasaje entre los aumentos de los servicios esenciales y la evolución de los ingresos de los hogares.
El intendente se sumó a Federico Susbielles (Bahía Blanca) y a la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata para intentar frenar la quita del beneficio de Zona Fría. En Bahía, el intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella. La iniciativa apunta a evitar que los usuarios residenciales y las instituciones de la ciudad pierdan los descuentos, y solicita que se suspendan los efectos de la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, luego del sorteo correspondiente.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo marplatense presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para que General Pueyrredon conserve las condiciones tarifarias de Zona Fría. La acción se produjo luego de la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial.
El recurso está dirigido contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.
La Defensoría solicitó una medida cautelar urgente para impedir que se aplique la quita de las bonificaciones. En particular, pidió que se mantengan las condiciones tarifarias actuales y que se suspenda la aplicación de los criterios del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a los usuarios de la región.