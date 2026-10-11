El papa León XIV será operado antes de su viaje a la Argentina
El pontífice será intervenido en Roma para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones y permanecerá internado alrededor de una semana. La operación genera incertidumbre sobre su visita pastoral a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.
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El papa León XIV deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. El pontífice, de 71 años, anunció la noticia este domingo después del rezo del Ángelus, en el Vaticano, y explicó que los médicos recomendaron la operación porque la lesión fue identificada en una etapa inicial y se encuentra bien localizada.
La cirugía se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, uno de los centros médicos de referencia de Italia. Según informó la Santa Sede, la internación se extenderá durante aproximadamente una semana. La fecha exacta de la intervención todavía no fue comunicada.
Qué dijo el Papa sobre su estado de salud
León XIV informó sobre el hallazgo al finalizar la tradicional oración dominical, desde el Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. “Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, expresó.
El pontífice señaló que decidió seguir las recomendaciones de los especialistas y avanzar con la intervención para retirar la lesión. “La intervención ya está programada para los próximos días”, agregó. Además, agradeció el acompañamiento de los creyentes y pidió que lo tengan presente en sus oraciones.
Por el momento, el Vaticano no precisó si el nódulo es benigno o maligno ni difundió un diagnóstico que permita determinar su gravedad. La información oficial indica que fue detectado durante controles médicos recientes y que los profesionales consideraron conveniente extirparlo.
La preocupación por su viaje a la Argentina
El anuncio se produjo a pocas semanas de la gira pastoral que León XIV tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. Según el cronograma previsto, el Papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, con una agenda que incluirá actividades religiosas e institucionales.
La operación abrió interrogantes sobre el cumplimiento de ese itinerario, ya que los tiempos de recuperación podrían influir en sus compromisos internacionales. Sin embargo, hasta el momento, la Santa Sede no anunció la suspensión del viaje ni informó modificaciones en las actividades previstas.