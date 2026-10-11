Volver | La Tecla Nacionales 11 de octubre de 2026 PREOCUPACIóN

El papa León XIV será operado antes de su viaje a la Argentina

El pontífice será intervenido en Roma para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones y permanecerá internado alrededor de una semana. La operación genera incertidumbre sobre su visita pastoral a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

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