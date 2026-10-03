Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de octubre de 2026 ANTES DE LA VISITA DEL PAPA

La fe vuelve a ponerse en marcha: miles de peregrinos rumbo a Luján

Este sábado se lleva a cabo la 52° Peregrinación Juvenil que comienza desde Liniers hasta la emblemática Basílica. Los detalles del operativo que se despliega desde la provincia de Buenos Aires.

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