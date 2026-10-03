La fe vuelve a ponerse en marcha: miles de peregrinos rumbo a Luján

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El Gobierno bonaerense puso en marcha este sábado el operativo de acompañamiento para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que reúne a miles de fieles en el recorrido desde Liniers hasta la Basílica de Luján. El dispositivo, que se extenderá hasta este domingo 4 de octubre, incluye asistencia sanitaria, seguridad, tránsito, provisión de agua y alimentos, baños químicos y puntos de reciclaje a lo largo de los 60 kilómetros de la peregrinación.
El operativo es coordinado por la Jefatura de Asesores del Gobernador junto a los ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad, Transporte, Ambiente y Comunicación. La asistencia se articula además con los gobiernos locales y la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires.
“Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión. Desde 2022 contamos con la resolución n° 1.469, una iniciativa del gobernador Axel Kicillof, para asistir las peregrinaciones masivas en nuestra Provincia. Una año más, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, explicó Cristina Alvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador.
El Ministerio de Seguridad dispuso efectivos de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación y drones de monitoreo. El operativo también cuenta con apoyo logístico de Defensa Civil.
En materia sanitaria, la Provincia puso a disposición hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil con personal médico y un helicóptero sanitario. Además, la Región 7 de Salud coordina refuerzos en las guardias de hospitales provinciales y municipales. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad instaló cinco puestos de alimentación y 80 baños químicos, además de disponer personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para acompañar a niños, niñas y adolescentes que participan de la peregrinación.
A su vez, Infraestructura y Servicios Públicos interviene con puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible. Transporte estableció la prohibición de circulación de vehículos sobre la traza de la peregrinación y dispuso móviles para la organización del tránsito, mientras que Ambiente instaló puestos de separación de residuos y reciclado a lo largo del recorrido.
La peregrinación juvenil a Luján se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y está considerada el evento religioso más masivo del país. La caminata parte desde Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atraviesa los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez hasta llegar al Santuario de Luján.
Una vez que los peregrinos completan el recorrido, las actividades continúan con las misas en el Santuario de Luján, perteneciente al Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del padre Lucas García.
El seguimiento del operativo se realiza en tiempo real desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján. Desde allí se articula la asistencia ante las distintas situaciones que puedan surgir durante la jornada y hasta el cierre de la peregrinación.