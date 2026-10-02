Volver | La Tecla Nacionales 2 de octubre de 2026 ESPONTÁNEO

Lula mostró una remera de Malvinas en su cierre de campaña

El presidente brasileño, que va por la reelección, exhibió la prenda durante una recorrida por Río de Janeiro, la última de la campaña. El domingo se vota.

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