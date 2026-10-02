Lula mostró una remera de Malvinas en su cierre de campaña

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, exhibió hoy una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, durante el cierre de su campaña por la reelección.
De esa manera, se convirtió en la primera figura de gran peso internacional en mostrarse con lo que ya se convirtió en un emblema del reclamo argentino por la soberanía sobre el archipiélago austral.
El mandatario encabezó hoy una recorrida por Río de Janeiro, que marcó el final de su campaña para las elecciones que serán este domingo, y que, según las previsiones, darían lugar a un ballotage con el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair, el expresidente preso por intento de golpe de Estado.
La situación fue similar a la que ocurrió durante la Copa del Mundo, en los Estados Unidos, cuando, tras la victoria de la Selección argentina en el partido contra Inglaterra, alguien arrojó a la cancha una bandera con esa leyenda, confeccionada con un trozo de sábana, y los jugadores connacionales la levantaron y mostraron al mundo. Las remeras con la misma inscripción se popularizaron luego de ese hecho.
En la recorrida de Lula, alguien le alcanzó la prenda, que en este caso es negra y con la leyenda estampada en blanco.
El brasileño se mostró feliz de exhibir brevemente la remera antes de arrojarla nuevamente a la multitud.