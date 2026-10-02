El riesgo país volvió a superar su récord

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Wall Street sigue dando señales de desconfianza hacia la economía argentina: el riesgo país cerró la semana marcando un nuevo récord, ya que alcanzó los 650 puntos, el valor más alto en lo que va del año.
Son 14 puntos básicos más que ayer, es decir, un incremento diario del 2,2% en el índice que elabora el banco JP Morgan. Y se trata de un aumento del 7,1% en lo que va de octubre (dos ruedas bursátiles en New York).
La prima del riesgo soberano marca así un incremento del 13,8% en 2026.
El indicador refleja el recelo de los inversores internacionales respecto de los papeles de deuda argentinos: mide la diferencia entre el interés que pagan los bonos nacionales en dólares y los del Tesoro de los Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo.
Cuando más interés, más posibilidad de que el papel no se pague a su vencimiento al 100% de su valor; de ahí que se haya bautizado como “riesgo país”.
Técnicamente, el índice elaborado por la banca JP se llama EMBI (Emerging Markets Bonds Index, es decir, Índice de Bonos de Mercados Emergentes). El spread se mide en puntos básicos, que son centésimos de punto porcentual. Un riesgo país de 650 puntos significa que los bonos argentinos en dólares pagan un 6,5% más de interés que los estadounidenses.