Volver | La Tecla Nacionales 2 de octubre de 2026 DESCONFIANZA

El riesgo país volvió a superar su récord

El índice llegó a su nivel más alto del año y cerró una semana marcada por el recelo de los inversores internacionales respecto de la Argentina.

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