Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 JUDICIALES

La Provincia apeló la cautelar que frenó los aumentos de luz

Junto a las distribuidoras eléctricas, el gobierno bonaerense recurrió la iniciativa presentada por la Defensoría del Pueblo.

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