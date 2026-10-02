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Boca, la Corte y un romance con IA: la semana política en redes

De la polémica por el look de Mayra Mendoza en la Legislatura al cruce por el fallo sobre tierras y la insólita historia de Santiago Oría con una influencer creada con inteligencia artificial, las redes volvieron a convertirse en escenario de cruces y repercusiones políticas.

Boca, la Corte y un romance con IA: la semana política en redes
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Septiembre terminó y le dio el paso a octubre con varios momentos de interés en el mundo de la política que resonaron en las redes sociales.

Boca, Boca y siempre Boca

La diputada bonaerense protagonizó un curioso momento en la Legislatura bonaerense a la hora de izar la bandera nacional. La ex jefa comunal de Quilmes se apersonó al mástil vistiendo un pantalón de jogging de Boca Juniors, lo que generó varios comentarios en las redes sociales sobre si "correspondía".
 

Mendoza no dejó pasar las críticas y se plantó defendiendo su postura y tirandole un palito al gobierno nacional. “¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, cuestionó la legisladora en relación al polémico fallo sobre la venta de tierras de la Corte Suprema.

En su descargo, continuó poniendo en discusión donde se pone el foco de atención de los medios: "Porque mientras discutimos la ropa de una persona, podemos estar dejando pasar debates muchísimo más importantes: qué decisiones toma la Justicia, qué pasa con nuestra soberanía, con nuestros recursos y, fundamentalmente, con las instituciones y la democracia". "Uso Adidas desde joven. Soy de Boca. ¿Cuál es el delito?", sentenció al final de su comunicado.

Grabois y la bronca por el fallo de la Corte Suprema

El referente de Patria Grande publicó en su perfil de Instagram un crudo y breve comunicado compartiendo su opinión sobre el polémico fallo de la Corte Suprema. Fiel a su estilo polémico y directo, Grabois expresó "La reconcha de su madre, la lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás ¿esto es democracia? Hay que voltear este fallo".
 



Bregman vs. Lemoine

Siguiendo con los constanstes cruces que tienen Myriam Bregman y Lillia Lemoine por redes y en recinto, una foto disparó varias reacciones en la calle virtual. Durante una reunión de la comisión de Defensa Nacional y Legislación, un fotoperiodista capturó a la diputada libertaria con una expresión bastante particular.
 

Bregman citó la imagen y se limitó a poner un emoji de disgusto, mientras que Lemoine tomo la foto y la compartió con la leyenda "Welcome to the jungle", siguiendo con su línea de permanente confrontación en las redes.
 

"Her" versión libertaria

Santiago Oría, estratega de medios del presidente Javier Milei y cineasta "profesional" fue señalado en una nota del New York Times por haber caído en los encantos de "Lucía Libertaria", una influencer de la trinchera violeta que suele despotricar en sus perfiles contra la oposición.

El asesor confesó haber quedado encandilado por la "militante" y pidió darle más espacio en el partido. “Es inteligente, es relinda”, habría expresado, llegando a sugerir que "hay que traerla a que tenga más protagonismo".

Sin embargo, el flechazo no fue correspondido, sencillamente porque "Lu Libertaria" es una influencer creada con inteligencia artificial, algo que escapó del conocimiento del sesudo asesor y que no percibió en su cabecita de enamorado.

Obviamente el desopilante episodio levantó las burlas a troche y moche en la calle virtual. Uno de las caras que más confrontó a Oría por su romance cibernético fue el periodista Manu Jove, quien lo "animó" a darle "para adelante con este amor prohibido".
 

Pero para aquellos envidiosos que dicen que el amor entre hombre y máquina no existe, la mismísima influencer que habría fichado a Oría salió en su defensa con un video que costó millones de litros de agua en generar. El amor primaveral a través de las redes, conmovedor de atestiguar.
 

Piña va, piña viene...

Una vez más Leila Gianni aparece en las redes con otra polémica. Esta vez la concejal de La Matanza denunció que fue atacada junto a integrantes de su equipo mientras se encontraba en una subdelegación municipal de Virrey del Pino. El episodio ocurrió cuando presentaban reclamos de vecinos de los barrios Sarmiento y Cruz del Sur, y la dirigente difundió videos del momento en sus redes sociales.
 

Tras el ataque, Gianni apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Además, señaló a militantes de Lilian Ramírez, a quien identificó como la subdelegada municipal de Virrey del Pino. “Los militantes del hambre de Kicillof y Espinoza vinieron a pegarnos a la Subdelegación de Virrey del Pino”, afirmó la concejal.

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