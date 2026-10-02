Boca, la Corte y un romance con IA: la semana política en redes

¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?



Lamentablemente, leo los prejuicios y el odio que han inoculado en una parte de nuestra sociedad, con un efecto evidente: creen que diciéndome “negra” o “kuka” me ofenden, o… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 30, 2026

Welcome to the jungle. https://t.co/piNhZaw8vC — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 1, 2026

Felicitaciones, @Santiago_Oria. Llegaste al Times, fenómeno barrial. No es fácil encontrar el amor. Te van a decir que ella es IA, que no existe. Son operaciones y ataques de los periodistas hijos de puta que no quieren verte feliz. Vos dale para adelante con este amor prohibido https://t.co/vBbCT4hKku — Manu Jove (@manujove) September 30, 2026

gracias por la atenciónn 💋 pic.twitter.com/z3kYCYZhAP — LuciaLibertaria (@Lu_libertaria) October 2, 2026