Noches de luz en el crucero: aurora en el mar

La observación de la aurora boreal en un crucero premium e internacional depende de factores tales como la oscuridad suficiente, el cielo despejado y una determinada actividad geomagnética. Las rutas más frecuentes salen de Southampton, Reikiavik u Oslo entre septiembre y marzo.



Para llegar a estos puntos de partida desde Sudamérica (Buenos Aires), el costo estimado de los pasajes aéreos de ida y vuelta oscila entre USD 1.050 y USD 1.500 para Inglaterra, entre USD 1.200 y USD 1.800 para Islandia, y entre USD 1.300 y USD 1.750 para Noruega. En ese contexto, un buque de expedición opera entre Islandia y Groenlandia, con menos pasajeros y menor contaminación lumínica.



Un crucero costero noruego concentra escalas y varias noches en la zona auroral, a veces con compromiso comercial si el fenómeno no aparece.



Un transatlántico desde Inglaterra reduce el traslado aéreo y suele incluir Tromsø, uno de los puntos de observación más citados por su latitud y su oferta de salidas nocturnas. La operación a bordo se limita a alertas, acceso a cubierta y, en algunos casos, una excursión terrestre lejos de las luces del puerto. Conviene abrigo adecuado, comida liviana y disposición para disfrutar.



Principales correcciones: se unieron las palabras partidas por el corte de línea (oscuridad, determinada, estimado, concentra, reduce, citados); se añadió “de” en “pasajes aéreos de ida y vuelta”; se ajustó la conexión “De esta manera”, que no enlazaba con los costos aéreos; se unificó el párrafo de las tres modalidades de buque para mejorar la coherencia, y se pulió la frase final.