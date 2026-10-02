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Warner y Paramount oficializan su unión

Tras meses de juicios y una compra hostil que dejó afuera a Netflix, David Ellison cierra la fusión. El nuevo conglomerado nace el 6 de octubre y junta HBO Max, Paramount+, CNN, DC y Harry Potter

Warner y Paramount oficializan su unión
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Warner Bros. Discovery y Paramount oficializaron este viernes su unión bajo el nombre Skydance. El cierre definitivo de la operación está fijado para el 6 de octubre de 2026, después de meses de batallas judiciales, desconfianza del sector y una maniobra de compra hostil que terminó por dejar afuera las aspiraciones iniciales de Netflix.

David Ellison será presidente y CEO del nuevo conglomerado. Lo acompañará como co-CEO Ynon Kreiz, exlíder de Mattel. La compañía estrenará una identidad visual que rinde tributo al legado centenario de los dos estudios y de sus marcas globales.

La reestructuración ya tiene bajas sensibles en la cúpula creativa. Mike De Luca y Pam Abdy dejarán Warner Bros., pese a haber conducido uno de los períodos más sólidos del estudio en taquilla y premios, con títulos como Sinners y One Battle After Another.

Bajo un mismo techo quedan los streamings HBO Max y Paramount+, las señales CNN, CBS, MTV, Comedy Central, TBS y Food Network, y franquicias como el universo DC, Harry Potter y Game of Thrones. La operación, valuada en torno a los 110.000 millones de dólares, une dos de los grandes estudios de Hollywood, dos plataformas de streaming y dos de las principales cadenas de noticias por cable.

Ellison lo planteó así: lo que antes era la cima ahora es apenas el comienzo. Paramount y Warner Bros. moldearon más de un siglo de cultura; al combinarlos, dijo, no reescriben la historia, sino que les ponen un motor más potente. “Juntos somos Skydance: una casa que pone la creatividad primero”.


 

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