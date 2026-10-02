Ben Affleck usó inteligencia artificial en su nueva película

Ben Affleck se puso del lado del uso de la inteligencia artificial en el cine y reconoció que ya la metió en su último trabajo. En el evento Screentime 2026 de Bloomberg, en una charla con el periodista Lucas Shaw, contó que la usó “para muchas cosas” en Animales, el thriller que dirige y que Netflix estrena el 9 de octubre. El reparto incluye a Gillian Anderson, Steven Yeun y Kerry Washington.



No va a marcar las escenas. “Me resisto un poco a señalar cuáles son, o siquiera a hablar de ello, porque en mi trabajo intentamos fomentar la ilusión de la realidad”, dijo. Igual defendió la decisión: “Sí la usamos y, de hecho, me pareció un buen ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial éticamente, porque es una película muy humana”.



Affleck es una de las voces más favorables a la tecnología en Hollywood. Le vendió a Netflix su empresa de inteligencia artificial, InterPositive, por cerca de US$600 millones. En la charla dijo que el temor baja cuando se prueba y se gana “una sensación de control”, y la trató como “otra forma de computación”, en línea con otros avances técnicos del cine. Negó que un director pueda sacar una película completa con una sola instrucción.



También salió a desmentir una lectura de dichos de Matt Damon sobre El botín y Netflix. Damon había contado, en The Joe Rogan Experience, sugerencias de la plataforma sobre la estructura del relato. Affleck respondió que “Netflix nunca haría eso”. Sí admitió que, antes, otros estudios le dieron indicaciones desacertadas.