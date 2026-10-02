Halle Berry es acusada de ahorcar a su hijo

Halle Berry enfrenta una denuncia de su exmarido, el actor Olivier Martinez, por una presunta agresión a su hijo Maceo, de 12 años. Según la petición que Martinez presentó ante la Justicia de Los Ángeles, el 26 de septiembre de 2026 Berry “abusó físicamente” del menor: saltó sobre él y le colocó las manos en el cuello hasta ahogarlo. El padre sostiene que no fue un hecho aislado y que hubo otras agresiones físicas en los últimos años, además de maltrato verbal y emocional.



En el escrito, Martinez también relata una discusión por la manutención. Ahí atribuye a Berry esta frase: “una perra blanca tratando de robarle a una mujer negra”. Después, según la denuncia, le preguntó al niño cómo se sentía “como hombre negro”. Tras el episodio, Berry le mandó un mensaje para disculparse. Martinez dice que el chico podría estar traumatizado y que no quiere pasar tiempo en la casa de la madre.



El pedido incluye una orden de restricción temporal y la custodia exclusiva, en reemplazo de la tenencia compartida que rige desde el divorcio de 2015. Martinez aclara que no busca cortar el vínculo para siempre, pero pide que no se vean hasta que ella asuma “responsabilidad suficiente”. También solicita que no esté bajo efectos del alcohol u otras sustancias durante las visitas.



La abogada de Berry, Marina Beck, rechazó la presentación. La calificó de “enteramente infundada y deliberadamente engañosa” y dijo que hay resoluciones judiciales que muestran que Martinez violó órdenes e interfirió en tratamientos del menor, por lo que ya fue sancionado. Habló de un “historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento”. Berry, según su defensa, está “profundamente entristecida”, pero va a seguir peleando por “los mejores intereses de Maceo”. La causa sigue abierta. Todavía no hay fecha de audiencia.