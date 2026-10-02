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EL MARTES PROXIMO

Messi se despide de la Selección en el Monumental

El capitán aterrizó este viernes en Rosario, antes de lo previsto, y el martes 6 de octubre será titular ante Benín en el estadio de Núñez. Ahí cierra su ciclo con la camiseta albiceleste, de la que se va como campeón del mundo

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Lionel Messi llegó al país para el partido que cierra su historia en la Selección. Aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Rosario, junto a su familia, en un vuelo desde Miami. El arribo se adelantó: Lionel Scaloni había hablado de un desembarco el domingo. Entre hoy y mañana viajaría a Buenos Aires para sumarse a la concentración. El plantel sigue entrenando en Ezeiza.

La despedida es el martes 6 de octubre, desde las 20, en el Monumental, ante Benín. Messi será titular, capitán y llevará la 10. Será su última vez con la albiceleste y, según el cronograma de la AFA, el partido 208 con la mayor. Llega con 125 goles y 68 asistencias, y con la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

El escenario lo eligió la AFA después de una charla entre Claudio Tapia y Scaloni. Tapia lo anunció como la despedida que el capitán “realmente se merece”, el 6 de octubre, en la Argentina. Al partido lo definió como “el último tango del mejor jugador del mundo”. El rival, Benín, ocupa el puesto 93 del ranking FIFA. El propio Messi había anunciado el retiro el 31 de agosto: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”.

Antes, la Selección juega el sábado 3, también en el Monumental, ante Burkina Faso, desde las 21. Messi no suma minutos en ese amistoso, aunque crece la chance de que aparezca desde afuera. El martes, en el mismo estadio, el adiós es en la cancha.

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