Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 TENSIÓN

La UCR bonaerense apuntó contra a Kicillof por la deuda con los municipios

El presidente del partido, Emiliano Balbín, le exigió a la Provincia que le pague las deudas a los distritos. “Está bien reclamarle la deuda a la Nación, pero el Gobernador tiene que mirar para adentro primero”, dijo.

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