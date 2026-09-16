LLA acelera el armado en la Primera: candidatos y acuerdos en cada municipio
Los libertarios ya trazaron una hoja de ruta sobre 13 distritos donde buscarán disputar el poder. El eventual acuerdo con el PRO condiciona varias candidaturas, mientras en otros municipios todavía buscan figuras con peso territorial.
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En la Primera sección los electores habilitados en 2025 fueron 5.131.861, de los cuales sufragaron 3.074.968. La Libertad Avanza sacó 1.053.130 de las voluntades (36,9 %), ubicándose segunda, a 300.000 votos de Fuerza Patria. Ahora, apunta todos los esfuerzos a unos 13 distritos donde hay un buen volumen de votos de base y se puede alcanzar la victoria.
En algunos casos, como Vicente López y San Isidro, la cuestión quedará sujeta al posible acuerdo electoral con el PRO. En caso que la alianza se concrete plenamente, Soledad Martínez (responde a Jorge Macri) y Ramón Lanús (alineado con Patricia Bullrich pero sin salir de la estructura amarilla) no tendrán sombra libertaria, pero sí deberán abrir la lista de concejales. Si no hubiera alianza, en Vicente López los libertarios cuentan con el concejal Luis Palomino.
En Tres de Febrero el objetivo es retener el distrito donde el mandamás es el senador Diego Valenzuela y el intendente Rodrigo Aybar, quien buscaría transformar su interinato en continuidad como alcalde electo.
En Tigre aparece la figura de Nicolás Scioli, hermano del secretario de Turismo de la Nación y exgobernador, Daniel Scioli. Un acuerdo con el PRO puede poner en la cancha libertaria también al exconcejal Segundo Cernadas. ¿También los libertarios cederían a que el PRO se quede con la candidatura a intendente de San Fernando, quizá para Alex Campbell? El problema para los violetas es que no cuentan por ahora con un candidato fuerte ni aparece el outsider que ocupe ese lugar.
El panorama es más claro en Pilar, donde la concejal María Ratti Repetto pica en punta. Pero allí también el santillismo anota al director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, amigo personal del jefe de Gabinete y con probada participación electoral en el distrito.
Ariel Diwan sigue siendo el referente libertario en Morón, un distrito donde la interna peronista abre una posibilidad concreta a la oposición, que ya estuvo muy cerca el año pasado. En tanto, en Hurlingham la coordinación distrital sigue en manos del presidente del bloque de concejales libertarios y excandidato a intendente, Rafael De Francesco. San Miguel es una gran incógnita. Los violetas reconocen que sin acuerdo con Joaquín De la Torre se torna difícil hacer pie en el distrito, y no ven al exsenador bonaerense retornando a la alianza oficialista.
Darío Kubar, exdirigente del PRO, intentaría volver a la intendencia de General Rodríguez con la boleta de LLA, mientras que Escobar la ausencia de una figura fuerte hace mirar a algún reconocido vecino que no haya incursionado en la política.