Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de septiembre de 2026 GRAFICA

LLA acelera el armado en la Primera: candidatos y acuerdos en cada municipio

Los libertarios ya trazaron una hoja de ruta sobre 13 distritos donde buscarán disputar el poder. El eventual acuerdo con el PRO condiciona varias candidaturas, mientras en otros municipios todavía buscan figuras con peso territorial.

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