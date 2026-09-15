Vía libre: revocaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia

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La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había frenado por 60 días la aplicación de la ley nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
El tribunal consideró que un juez no puede dejar sin efecto, de manera general y mediante una decisión provisoria, una norma sancionada por el Congreso.
La resolución dejó sin efecto la orden dictada por la jueza Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2. Esa medida había sido adoptada en el marco de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora.
La cautelar original se limitaba a los adolescentes que ya se encontraban privados de libertad en territorio bonaerense. La presentación, no obstante, también abarcaba a jóvenes que pudieran ser aprehendidos, sometidos a proceso y eventualmente detenidos bajo el nuevo régimen legal.
Como informó La Tecla.info, la magistrada había tomado esa decisión en vista de las dificultades que puede presentar la implementación del sistema sancionado por ley en el Congreso de la Nación y que debería aplicarse en todas las provincias.
El nuevo régimen contempla, como cambio más resonante, la baja de la edad de imputabilidad penal a 14 años. Esto implica la previsión de una afluencia mayor de adolescentes a instituciones de encierro, poniendo en duda la capacidad de la infraestructura con que cuenta la Provincia y los recursos humanos y materiales para acoger a esa demanda.