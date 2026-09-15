Vía libre: revocaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia

Contra la fragmentación: los intendentes buscan su propio lugar en el tablero de 2027 Con gobernadores e intendentes como protagonistas, toma forma una discusión que trasciende el reparto de recursos y apunta a construir una alternativa política al Gobierno nacional. Daniel Passerini pidió ampliar los consensos y advirtió que “hoy hablar en términos electorales es irresponsable”.