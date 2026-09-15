Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2026

La Junta Electoral bonaerense pone en marcha un plan para digitalizar su archivo histórico

El organismo aprobó un proyecto destinado a preservar sus documentos con el objetivo de resguardar el valor institucional, histórico e intelectual. Se tratan de expedientes vinculados a las asociaciones políticas, electores y los distintos procesos desarrollados.

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