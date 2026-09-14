ATE fue al hueso y reclamó a dos ministros bonaerenses por descuentos salariales

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ATE Provincia denunció al Gobierno bonaerense por nuevos descuentos salariales a trabajadores de Educación durante agosto y reclamó la devolución inmediata de los importes descontados como represalia por las medidas de fuerza impulsadas por el gremio, en momentos en que crece la tensión entre el sindicato y la administración provincial por el cumplimiento de los acuerdos paritarios.
El reclamo fue presentado formalmente ante la Dirección General de Cultura y Educación, que conduce Flavia Terigi, y ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa. En el escrito, la organización sindical enmarcó sus medidas de fuerza dentro de un plan de lucha contra el ajuste nacional, al que responsabilizó por el recorte de fondos hacia la Provincia y por sus "consecuencias directas" sobre el conjunto de los trabajadores estatales.
Pero el cuestionamiento de ATE no se limitó al Gobierno nacional. El gremio también apuntó contra la propia gestión provincial al exigir el cumplimiento de los acuerdos paritarios y denunciar la falta de liquidación de las categorías correspondientes a julio, pese a que ese pago había sido pautado en el convenio firmado en marzo. A ese reclamo se sumó otro pedido pendiente: la apertura del proceso de pase a Planta Permanente para los trabajadores de Planta Temporaria Mensualizada designados al 31 de diciembre de 2025, una demanda que, según el sindicato, sigue sin respuestas concretas.
"No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento. Estas demoras generan incertidumbre y un perjuicio concreto para las y los trabajadores", cuestionó la ATE bonaerense, que exigió al Estado provincial "celeridad" para garantizar lo acordado.