Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 RECORTES

ATE fue al hueso y reclamó a dos ministros bonaerenses por descuentos salariales

El sindicato reclamó la liquidación de categorías de julio y el pase a Planta Permanente para trabajadores temporarios, además de exigir la devolución de haberes descontados.

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