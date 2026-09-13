La crisis golpea al entramado productivo: cerraron 30.633 empresas
Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 dejaron de operar más de 30.000 empresas en la Argentina, según un informe de Fundar elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La industria, la construcción, el transporte y la gastronomía se encuentran entre los sectores más afectados.
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El cierre de empresas registradas en la Argentina alcanzó a 30.633 unidades desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, de acuerdo con el Monitor mensual de empresas de Fundar, elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La reducción representa el 6% del total de firmas que se encontraban activas antes de la asunción del gobierno de Javier Milei y constituye, según el centro de estudios, la mayor caída registrada desde 2003.
Durante mayo se perdieron 2.371 empresas en comparación con abril, lo que significó una disminución mensual del 0,49%. De esta manera, el stock empresarial acumuló 16 meses consecutivos de retrocesos. En términos interanuales, la baja fue de 16.560 firmas, equivalente al 3,3%, y extendió a 27 los meses consecutivos con variaciones negativas frente al mismo período del año anterior.
El número total de empresas se ubicó en 481.724 en mayo, frente a las 512.357 registradas en noviembre de 2023. Además, el nivel actual quedó por debajo del mínimo alcanzado durante la pandemia, según el relevamiento difundido por Fundar.
Los sectores más afectados
La contracción alcanzó a la mayoría de las actividades económicas. En mayo, 15 de los 18 sectores relevados por Fundar registraron bajas respecto de abril. Alojamiento y gastronomía encabezó la caída, con 341 empresas menos y un retroceso del 1,4%. Le siguió la industria manufacturera, que perdió 403 firmas, equivalentes a una disminución del 0,9%. En tanto, transporte y almacenamiento registró 210 empresas menos, con una baja del 0,6%.
La comparación con noviembre de 2023 muestra un deterioro todavía más marcado en algunas ramas. Transporte y almacenamiento lideró la pérdida de empresas, con una reducción del 17,05%, equivalente a 6.733 unidades menos. Las actividades inmobiliarias retrocedieron un 13,81%, con 4.098 firmas menos, mientras que la construcción sufrió una caída del 9,34%, lo que representa 2.033 unidades productivas menos. En total, 14 de los 18 sectores relevados registraron una disminución desde el inicio de la actual gestión.
La caída también tuvo alcance territorial. Fundar registró bajas intermensuales en las 24 jurisdicciones provinciales durante mayo. Tierra del Fuego y Salta encabezaron el descenso porcentual, ambas con una caída del 1,9%, seguidas por Río Negro, con una reducción del 1,2%.
En la comparación interanual, 23 de las 24 provincias tuvieron menos empresas que un año atrás. Neuquén fue la única jurisdicción que mostró un incremento, aunque marginal, del 0,13%. Desde noviembre de 2023, además, es la única provincia que aumentó su cantidad de empresas, con una suba acumulada del 1,6%.
En el extremo opuesto se ubicaron La Rioja, con una reducción del 18,9%; Catamarca, con una caída del 14,1%; y Tierra del Fuego, con un descenso del 13,6%.
El deterioro industrial y el cierre de fábricas
La situación del sector manufacturero suma señales de alarma. En los últimos meses, los cierres de plantas y los conflictos laborales se multiplicaron en distintas ramas de actividad. Uno de los casos más recientes fue el de SKF, la multinacional especializada en la producción de rulemanes, que cerró su planta de Tortuguitas después de más de cincuenta años de actividad.
La escena de las máquinas que terminan en manos de chatarreros luego del cierre de una fábrica fue retratada por un industrial que participó del remate de la planta. La imagen expone una de las consecuencias más visibles de la crisis: en algunos casos, los equipos ya no encuentran compradores dentro del sector productivo y terminan siendo vendidos como chatarra.
A este caso se sumaron nuevos conflictos en la actividad manufacturera. Granja Tres Arroyos abrió un frente de tensión en Ezeiza, con suspensiones y retiro de maquinaria, mientras que DIN S.A., una acería con más de 56 años de trayectoria, cerró sus puertas. La empresa había participado en obras como el Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, en el aeropuerto de Ezeiza, y en el proyecto minero Veladero, entre otros trabajos.
El escenario se agravó con los datos difundidos por el INDEC sobre la actividad industrial. La caída de julio fue del 5% intermensual y del 4,9% interanual. El dato no solo confirmó el retroceso del sector, sino que también marcó, según el análisis citado, un quiebre en la tendencia-ciclo, lo que alimentó las perspectivas de que el piso de la actividad todavía no haya sido alcanzado.
De acuerdo con la consultora I+D, conducida por el exdirector ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz, durante mayo se perdieron 420 empresas industriales. En lo que va del año, la cifra supera las 1.500 firmas. El informe advierte que, si la dinámica continúa y se mantiene el escenario de unas 4.000 industrias en mora, podrían cerrar alrededor de 3.300 empresas del sector durante 2026.
Para los industriales, el principal problema continúa siendo la falta de demanda. El titular de una empresa que exporta a treinta países aseguró que el mercado interno se desplomó un 30% y evaluó la posibilidad de reducir personal si la demanda local volviera a contraerse. Incluso, no descartó achicar su planta, abandonar el mercado interno y concentrar su actividad exclusivamente en las exportaciones.
El RIGI y la dificultad para recuperar el empleo perdido
El deterioro de la actividad productiva también se refleja en el mercado laboral. En junio volvió a caer el empleo formal, con la pérdida de unos 12.260 puestos de trabajo. En comparación con noviembre de 2023, la reducción alcanza a 354.128 asalariados registrados: 246.312 del sector privado, 87.629 del sector público y 20.187 trabajadores de casas particulares.
Un informe de Misión Productiva puso el foco en la capacidad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para compensar la pérdida de puestos de trabajo. Según el relevamiento, los 21 proyectos aprobados bajo ese régimen prometen 95.158 empleos. Sin embargo, aun si todas esas iniciativas se concretaran, representarían apenas el 28% del empleo perdido.
Si se consideran únicamente los empleos directos y permanentes, el número se reduce a unos 13.400, equivalente a apenas el 4% de los puestos de trabajo destruidos desde noviembre de 2023. El contraste entre las grandes inversiones anunciadas y el retroceso de la estructura productiva plantea una incógnita sobre la capacidad de esos proyectos para dinamizar al resto de la economía.
En ese escenario, las inversiones de gran escala todavía no logran compensar el deterioro acumulado en el entramado de empresas y fábricas que sostienen buena parte de la actividad productiva y del empleo formal.