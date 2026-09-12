De SUTEBA a CTA: Roberto Baradel encabezará la lista para suceder a Hugo Yasky
El dirigente docente Roberto Baradel oficializó su candidatura a presidente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) para las elecciones previstas para el próximo 3 de noviembre. La postulación abre una nueva etapa en la conducción de la central.
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El dirigente docente Roberto Baradel oficializó su candidatura a presidente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) para las elecciones previstas para el próximo 3 de noviembre. La postulación abre una nueva etapa en la conducción de la central, que durante las últimas dos décadas estuvo encabezada por Hugo Yasky, actual diputado nacional de Unión por la Patria.
Baradel, exsecretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y actual secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), encabezará la nómina nacional con la que buscará proyectar su liderazgo gremial al escenario nacional.
La candidatura se da en un contexto atravesado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una creciente tensión entre las organizaciones sindicales y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
Tras confirmar la presentación de la lista, Baradel agradeció el respaldo recibido y planteó como uno de sus principales objetivos la unidad del movimiento obrero. “Quiero agradecer a cada compañera y compañero que confió en mí para encabezar la lista nacional de la CTA-T. Es un inmenso honor firmar esta candidatura. Pondré todos mis esfuerzos en construir la más amplia unidad del movimiento obrero de la Argentina”, expresó a través de sus redes sociales.
La nómina que encabeza el dirigente docente reúne además a referentes de distintos sectores del movimiento sindical.
Como secretarios generales adjuntos fueron propuestos Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y Daniel “Tano” Catalano, secretario general de ATE Capital.
En tanto, Enrique Rosito continuará al frente de la Secretaría de Comunicación Nacional. El dirigente pertenece a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados.
La Secretaría de Acción Social quedará a cargo de Virginia Bouvet, completando un armado que busca reunir distintas expresiones del sindicalismo dentro de la CTA-T.