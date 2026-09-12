Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2026 RECAMBIO

De SUTEBA a CTA: Roberto Baradel encabezará la lista para suceder a Hugo Yasky

El dirigente docente Roberto Baradel oficializó su candidatura a presidente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) para las elecciones previstas para el próximo 3 de noviembre. La postulación abre una nueva etapa en la conducción de la central.

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