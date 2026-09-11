“Hasta nuevo aviso”, intendente UCR congeló su sueldo y el de sus funcionarios
El jefe comunal de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, tomó la medida con su gabinete e invitó a los concejales a sumarse. Acordó con los municipales un incremento del 10% sobre el básico para septiembre.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El intendente de Florentino Ameghino, el radical Nahuel Mittelbach, decidió congelar su sueldo y el de los miembros de la planta política, cuyos salarios permanecerán congelados “hasta nuevo aviso”.
En el caso de los concejales, desde la comuna de la Cuarta Sección explicaron que se los invitará a adherir a esta medida, “dado que el intendente no cuenta con facultades para disponer unilateralmente el congelamiento de sus dietas”.
Al mismo tiempo, el alcalde acordó con los trabajadores municipales un incremento del 10 por ciento sobre los sueldos básicos a partir de septiembre de 2026, que será percibido el último día hábil de este mes.
El acuerdo fue alcanzado luego de una reunión entre representantes del Ejecutivo municipal y los gremios UPCN y ATE, en un contexto de marcada restricción de los recursos municipales. Ambas organizaciones sindicales aceptaron la propuesta realizada por la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a cargo de Andrés Sciutto.
Alejandro Paltanavicius, Director de Hacienda, afirmó que el aumento se otorga "haciendo un importante esfuerzo financiero, evitando comprometer recursos que el municipio no posee y priorizando la continuidad de los servicios que se brindan a la comunidad".
Con este nuevo incremento, los salarios del personal municipal acumulan desde 2025, si se contemplan las bonificaciones por presentismo, una mejora del 77,2%, frente a una inflación acumulada del 62,3% durante el mismo período.
Desde la comuna informaron que “en el mismo período, la coparticipación neta del municipio prácticamente no registró crecimiento, con una variación acumulada de apenas el 2%, muy por debajo de la evolución de los precios y de los salarios”.
"Estos números reflejan el esfuerzo realizado por el Gobierno Municipal para sostener y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, aún frente a una situación financiera que continúa siendo compleja", señaló el jefe comunal boina blanca.