Volver | La Tecla Municipios 11 de septiembre de 2026 CRISIS

“Hasta nuevo aviso”, intendente UCR congeló su sueldo y el de sus funcionarios

El jefe comunal de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, tomó la medida con su gabinete e invitó a los concejales a sumarse. Acordó con los municipales un incremento del 10% sobre el básico para septiembre.

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