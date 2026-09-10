Bahía Bristol: nace una nueva oficina y suma un cargo con rango y sueldo de director provincial
El Gobierno bonaerense creó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol para articular obras, turismo, cultura y seguridad. Tendrá un director con rango y remuneración de Director Provincial y contará con una comisión de funcionarios.
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El Gobierno de Axel Kicillof sumó una nueva estructura dentro del Ministerio de Gobierno para ocuparse de uno de los sectores más emblemáticos de Mar del Plata. A través del Decreto 1516/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Provincia creó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, con la misión de articular las distintas áreas estatales que ya tienen competencia sobre el lugar.
La medida apunta al conjunto urbano que comprende el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos y equipamientos vinculados. Según los fundamentos oficiales, se trata de un área de relevancia histórica, arquitectónica, turística, ambiental y paisajística.
El argumento de la gestión bonaerense es la necesidad de evitar intervenciones dispersas y mejorar la coordinación entre los distintos organismos que trabajan en la zona. Por allí pasan áreas de turismo, cultura, educación, seguridad y juegos, entre otras dependencias provinciales.
El dato más relevante del decreto aparece en su segundo artículo: la estructura estará a cargo de un Director o Directora Ejecutivo/a, con rango y remuneración equivalentes a Director Provincial. La persona será designada directamente por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Es decir, la iniciativa no se limita a establecer una mesa de coordinación entre organismos existentes, sino que incorpora una nueva conducción jerárquica dentro de la administración provincial.
A su vez, funcionará una Comisión Asesora integrada por representantes del Ministerio de Gobierno, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Instituto Cultural, Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Educación, Economía, Infraestructura y Seguridad. Los integrantes deberán tener, como mínimo, rango de Director Provincial y trabajarán ad honorem.
La comisión tendrá funciones de asesoramiento, consulta y asistencia técnica permanente, además del seguimiento de acciones destinadas a preservar y poner en valor el complejo.
Entre las atribuciones de la nueva Unidad figuran el seguimiento de planes y proyectos de infraestructura, desarrollo económico, turístico, cultural y urbano; la articulación con organismos públicos, organizaciones sociales y entidades privadas; la promoción de convenios y acuerdos de cooperación y la producción de información técnica.
El decreto también deja una puerta abierta a una eventual ampliación de la estructura, ya que permite incorporar representantes de otras jurisdicciones que tengan incidencia sobre el conjunto Bahía Bristol.
En materia presupuestaria, el artículo 5 establece que el Ministerio de Gobierno deberá proponer al Ministerio de Economía las adecuaciones necesarias para cumplir con la medida, dentro de las previsiones del presupuesto vigente.
El Ejecutivo no informó en el decreto cuánto demandará específicamente la nueva estructura. Sí dejó establecido que habrá que realizar modificaciones presupuestarias para ponerla en funcionamiento.
La creación de la Unidad llega, además, en un escenario en el que la propia Provincia sostiene la necesidad de coordinar políticas y optimizar recursos. En ese marco, la aparición de una nueva dependencia, con un cargo de jerarquía equivalente a Director Provincial y una comisión integrada por funcionarios de alto rango, abre el interrogante sobre cuánto agrega realmente a una administración que ya cuenta con organismos específicos para turismo, cultura, infraestructura, seguridad y juegos.
El desafío oficial será demostrar que la nueva oficina no termina siendo otra capa burocrática sobre competencias que ya estaban repartidas, sino una herramienta efectiva para resolver los problemas de mantenimiento, preservación y puesta en valor de la Bahía Bristol.