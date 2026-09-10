Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 ES OFICIAL

Bahía Bristol: nace una nueva oficina y suma un cargo con rango y sueldo de director provincial

El Gobierno bonaerense creó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol para articular obras, turismo, cultura y seguridad. Tendrá un director con rango y remuneración de Director Provincial y contará con una comisión de funcionarios.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.